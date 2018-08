Turistas tomam susto quando baleia salta quase em cima de barco

Um grupo de turistas que fazia observação de baleias-jubarte no Oceano Pacífico, perto da costa do Alasca, tomou um susto quando uma delas saltou das águas para respirar e quase parou em cima do barco. As pessoas tomaram um banho de água, mas por sorte a embarcação não sofreu nenhuma avaria.

A expedição organizada pela empresa TAZ Whale Watching sai da cidade de Gustavus é popular nesta época do ano, quando as baleias migram para a região para se procriarem.

No vídeo, o grupo de turistas está olhando as baleias que estão longe, mas se surpreendem quando veem essa baleia pulando ao lado deles. Apesar do susto, começaram a rir ao perceberem que o único dano sofrido foram as roupas molhadas.

Veja abaixo.

Estadão

