Turistas são hospitalizados após nadarem em lago de cor turquesa na Espanha

Vários turistas ficaram doentes depois de nadarem um lago formado lago de cor turquesa na Espanha. De acordo com relatos, eles acharam que a água turquesa do lago não era perigosa.

A lagoa fica no Monte Neme, na Galiza, e atrai multidões de turistas todos os anos por causa da água azulada.

Mas o local é na verdade uma pedreira abandonada ligada a uma mina de tungstênio, usada durante a Segunda Guerra Mundial e depois abandonada. A cor hipnotizante é causada por contaminação química.

De acordo com o NY Post, alguns usuários do Instagram publicaram na rede que tiveram erupções cutâneas, vômitos e outros problemas estomacais. Outra pessoa foi hospitalizada por “danos na pele e no sistema digestivo”.

Um influenciador digital que teve uma erupção cutânea disse ao jornal espanhol Publicoque “a imagem valeu a pena”.

Não é a primeira vez que turistas e influenciadores se concentram em uma área tóxica. No mês passado, uma empresa russa que controla uma usina de carvão na Sibéria alertou as pessoas a não nadarem em um lago depósito de cinzas que também possui a cor azulada.

