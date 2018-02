Trump barra divulgação de memorando sobre Rússia elaborado por democratas

O presidente norte-americano, Donald Trump, barrou na sexta-feira a divulgação de um memorando confidencial escrito pelos democratas do Congresso para refutar um documento republicano que veio à público na semana passada que alegava que o FBI e o Departamento de Justiça tinham um viés contra ele do processo sobre a Rússia e as eleições de 2016 nos Estados Unidos.

A decisão do presidente republicano enfureceu os democratas. O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse: “Milhões de norte-americanos estão fazendo uma pergunta simples: o que ele está escondendo?”

O conselheiro da Casa Branca, Don McGahn, disse que o Departamento de Justiça identificou trechos do memorando de 10 páginas escrito por membros democratas do Comitê de Inteligência da Casa que “criariam preocupações especialmente significativas para os interesses de segurança nacional e aplicação da lei” do país.

A Casa Branca também divulgou uma carta do diretor do FBI e a preocupação oficial do departamento no que diz respeito à divulgação do documento quanto à proteção de fontes e métodos de inteligência dos EUA.

Uma semana antes, Trump havia anulado objeções semelhantes do Departamento Federal de Investigação e Justiça sobre liberar o memorando escrito pelos membros republicanos da mesma comissão.

“O duplo padrão do presidente quando se trata de transparência é terrível, disse Schumer.

McGahn disse que o presidente estaria disposto a reconsiderar o lançamento do memorando se a comissão decidir revisá-lo “para mitigar os riscos” identificados pelo Departamento de Justiça.

Reuters

