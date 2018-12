Tribunal de Justiça assina termos de cooperação para construção de Fóruns

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro, assinou no dia 19 de dezembro os termos de cooperação que permitirão as construções dos fóruns das comarcas de Água Boa, Lucas do Rio Verde e Nova Xavantina.

O presidente do TJMT, desembargador Rui Ramos, destacou a importância da obra, principalmente para os servidores, operadores do Direito e para a comunidade em geral. ”Nós vemos como muito importante a construção destes prédios porque eles trarão mais conforto e tranquilidade a todos que frequentam nossa Casa. Depois de construídos, poderemos oferecer melhor ambiente de trabalho aos magistrados e servidores e maior acolhimento aos operadores do Direito e à população em geral”, destacou o magistrado.

De acordo com o juiz-diretor de Lucas do Rio Verde, Cássio Luiz Furim, esta é uma conquista significativa porque a cidade vem crescendo muito nos últimos anos. “Lucas é uma cidade que tem crescimento exponencial, ou seja, superior a 10% todos os anos e, por conta disso, as estruturas físicas acabam não conseguindo acompanhar essa expansão. Nós tivemos a implantação de mais duas varas, que totalizam, agora, seis varas, e o nosso prédio não comporta mais um acolhimento condigno para a população e advogados. A nova infraestrutura vai oferecer melhores condições a todos que frequentam o fórum.”

Também o prefeito da cidade, Flori Luiz Binoti, apontou o quão fundamental será a nova edificação para a população. “O prédio que temos já está pequeno. Nós pretendemos criar uma cidade jurídica em Lucas que abrigará o Fórum Estadual e também o Fórum da Justiça do Trabalho. Ainda nas proximidades estarão as sedes da Defensoria e Promotoria Pública e ainda a sede da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é mais uma etapa que nós superamos e, em conjunto com o Poder Judiciário, vamos oferecer como melhoria para a sociedade da cidade.”

O prefeito de Nova Xavatina, João Batista Vaz da Silva ‘Cebola’, destacou que a obra é importante, necessária e que virá em boa hora para a comarca. “Quero agradecer a sensibilidade do desembargador Rui Ramos Ribeiro, que mais uma vez está priorizando a população de nossa cidade. Esta é uma obra que vai agregar bastante para a comarca de Nova Xavantina e nós estamos felizes com esta grande responsabilidade de entregar um espaço a contento não só da comunidade, mas também do Tribunal de Justiça”, pontuou o prefeito.

Da mesma forma, Mauro Rosa da Silva, prefeito de Água Boa, ressaltou a satisfação de assinar o termo de cooperação nesta manhã. “Os nossos munícipes, advogados e servidores da comarca anseiam por essa nova estrutura, pois temos no fórum ótimos profissionais, mas sofremos com a carência da estrutura física. Teremos agora, com o novo prédio, capacidade de aliar o bom serviço já oferecido com um bom espaço físico.”

O termo de cooperação prevê que os fóruns sejam financiados e fiscalizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e licitados e executados pelas prefeituras. O prazo para edificação é de 18 meses após a licitação.

TJ MT

