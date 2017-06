Tremor de 6,9 graus Richter sacode Guatemala e México

Um terremoto de 6,9 graus na escala Ritcher sacudiu nesta quarta-feira várias cidades da Guatemala e do sul do México, deixando um morto e um ferido, cortes de energia elétrica e danos em vários imóveis.

O movimento ocorreu durante a madrugada, hora local, com epicentro situado 156,3 km a oeste da Cidade da Guatemala, no departamento de San Marcos, fronteira com o México, segundo o Instituto de Sismologia (Insivumeh).

O tremor foi sentido na maioria das regiões da Guatemala, incluindo a capital, segundo a Cordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred), encarregada da defesa civil.