TRE-MT realiza revisão do eleitorado em 26 municípios; veja local e horário de atendimento

A Justiça Eleitoral realiza a revisão do eleitorado com cadastramento biométrico em 26 municípios de Mato Grosso, cujo quantitativo de eleitores representam 27% do eleitorado do Estado. O cadastro biométrico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) já atingiu 54% dos 2,16 milhões de eleitores e a perspectiva é que esse percentual chegue a 75% no final de março, quando a revisão dos 26 municípios será concluída.

Estão em revisão biométrica os municípios: Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Araputanga, Arenápolis, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Canarana, Cláudia, Colíder, Diamantino, Guarantã do Norte, Guiratinga, Mirassol d’Oeste, Nova Xavantina, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Poxoréu, São José do Rio Claro, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Sorriso, Tangará da Serra e Vera.

A revisão será concluída no dia 29 de março de 2019. Quem não tiver efetuado seu cadastro biométrico terá o seu título cancelado. Do total de eleitores destes 26 municípios em revisão, apenas 20% fizeram a atualização cadastral. Confira abaixo os documentos necessários e os locais e horários de atendimento de cada um desses 26 municípios.

DOCUMENTOS

Para fazer a revisão, o cidadão deve apresentar, obrigatoriamente:

– documento oficial de identidade (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, dentre outros definidos em lei)

– comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, boleto de IPTU, contrato de aluguel, dentre outros definidos pelo Juiz Eleitoral)

– no caso de homens com mais de 18 anos que irão requerer a primeira via do título (alistamento) é necessário também apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar.

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Cartório da 30ª Zona Eleitoral – Água Boa

RUA 06, 355, CENTRO – CENTRO – 78635000

Atendimento: 07h30 às 14h30

Cartório da 24ª Zona Eleitoral – Alta Floresta

RUA DAS ACEROLAS, 96 – CENTRO – 78580000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 41ª Zona Eleitoral – Araputanga

RUA DAS ACEROLAS, 96 – CENTRO – 78580000

Atendimento: 09 horas às 17 horas

Cartório da 17ª Zona Eleitoral – Arenápolis

AVENIDA PREFEITO CAIO, 639-E, – VILA NOVA – 78420000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 9ª Zona Eleitoral – Barra do Garças

RUA JOSÉ NOBRE DA SILVA, S/N., SETOR SENA MARQUES – SENA MARQUES – 78600000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Ganha Tempo Barra do Garças

AVENIDA SALOMÉ JOSÉ RODRIGUES, NA QUADRA A, LOTE 1.

Atendimento: 08 horas às 18 horas

Cartório da 13ª Zona Eleitoral – Barra do Bugres

RUA SÃO BENEDITO, 800 sala A/B – CENTRO – 78390000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Posto de Atendimento ao Eleitor

Anexo do prédio do CRAS – Avenida das Nações – bairro Maracanã,

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 6ª Zona Eleitoral – Cáceres

RUA MARECHAL DEODORO 720 – CENTRO – 78200000

Atendimento: 08 horas às 18 horas

Unidade Ganha Tempo

RUA MARECHAL DEODORO – CENTRO – 78200000

Cartório da 60ª Zona Eleitoral – Campo Novo do Parecis

AV. BRASIL, 1200 NE – CENTRO – 78360000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 31ª Zona Eleitoral – Canarana

RUA TUPARENDI, N. 64 – CENTRO – 78640000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 32ª Zona Eleitoral – Cláudia

AV. MARECHAL CANDIDO RONDON, 1715 – CENTRO – 78540000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 23ª Zona Eleitoral – Colíder

RUA TAPIRAPÉS, 165, SETOR LESTE, CENTRO – CENTRO – 78500000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 7ª Zona Eleitoral – Diamantino

TRAVESSA ANTÔNIA E. PAES DA COSTA, 43 – CENTRO – 78400000

Atendimento: 07 horas às 19 horas

Cartório da 44ª Zona Eleitoral – Guarantã do Norte

AV. DOS JATOBÁS, 155 – CENTRO – 78520000

Atendimento: 07h30 horas às 13h30

Cartório da 2ª Zona Eleitoral – Guiratinga

RUA JUSTINIANO CARVALHO MORENO 260 – COHAB GARCA BRANCA – 78760000

Atendimento: 08 horas às 17 horas

Cartório da 18ª Zona Eleitoral – Mirassol D’Oeste

RUA GERMANO GREVE, N 284 – CENTRO – 78280000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 26ª Zona Eleitoral – Nova Xavantina

AV. COUTO MAGALHÃES, N. 271 – CENTRO – 78690000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 45ª Zona Eleitoral – Pedra Preta

AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, N. 1.113 – TÉRREO – CENTRO – 78795000

Atendimento: 08 horas às 17 horas (às 16 horas são distribuídas 16 senhas)

Cartório da 33ª Zona Eleitoral – Peixoto de Azevedo

RUA WILMAR ANTÔNIO MAIA DE SOUZA PINTO, NÚMERO 12 – CENTRO – 78530000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 47ª Zona Eleitoral – Poxoréu

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N. – FÓRUN – JARDIM SANTA LUZIA – 78800000

Atendimento: 08 horas às 17 horas

Cartório da 29ª Zona Eleitoral – São José do Rio Claro

AVENIDA SIEGFRIED BUSS N 1243 – CENTRO – 78435000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 52ª Zona Eleitoral – São José dos Quatro Marcos

AV. DR. GUILHERME PINTO CARDOSO, 1189 – CENTRO – 78285000

Atendimento: 07 horas às 17 horas

Cartório da 42ª Zona Eleitoral – Sapezal

AV. JAÚ, N. 1450, SALA 03 – ESQUINA AV. PIRAMBOIA – CENTRO – 78365000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 43ª Zona Eleitoral – Sorriso

RUA CANOAS 583 (AO LADO DO FÓRUM) – CENTRO NORTE – 43ªZE – 78890000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Posto Eleitoral de Boa Esperança (distrito)

RUA DOS EUCALIPTOS, ESQUINA COM RUA DAS CAMÉLIAS

Atendimento: 07h30 às 13h30

Posto Eleitoral – Ganha Tempo

RUA MATO GROSSO, 2458, PRÓX PRAÇA DA JUVENTUDE

Atendimento: 07 horas às 13 horas

Cartório da 19ª Zona Eleitoral – Tangará da Serra

RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 53N – CENTRO – 78300000

Atendimento: 07h30 às 13h30

Posto Eleitoral Câmara Municipal Vereadores

RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 195, CENTRO

Atendimento: 07h30 às 13h30

Cartório da 36ª Zona Eleitoral – Vera

AV. BRASIL, 1692 – CENTRO – 78880000

Atendimento: 07h30 às 17 horas

