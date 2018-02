Tradicional desfile dos blocos de carnaval acontece na Orla do Porto

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria dos 300 Anos vai fechar a programação do Carnaval 2018 com o desfile dos Blocos Carnavalescos, na Orla do Porto, no dia 13 de fevereiro, a partir das 20h. Este ano, os desfiles de blocos vão acontecer em frente ao Museu do Rio. O Carnaval da Orla do Porto vai acontecer entre os dias 09 a 13 de fevereiro, com shows nacionais e apresentações de grupos locais.

“Nosso pensamento é valorizar a cultura e as tradições cuiabanas e, manter vivo o tradicional desfile dos blocos de Cuiabá, que antigamente ocorriam na Avenida Mato Grosso e, eram dedicados à cuiabania”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Os blocos oficiais do carnaval cuiabano que estarão presentes na festa de momo são, Afoxé Olá Olá, Boca Suja, Império de Casa Nova, Melados e Unidos do Araés. A Prefeitura vai premiar os 04 primeiros lugares e o valor total do prêmio, a ser divididos entre os vencedores, é de R$ 180 mil.

Segundo a presidente da Associação de Blocos de Cuiabá (ABLOC), Cleomance Saldanha, popularmente conhecida como ‘Pretinha’, para reduzir os custos deste ano, os blocos Banana da Terra e Tradição do Araés se uniram criando ‘Unidos do Araés’. “É um grande desafio se manter na avenida todos os anos, ainda mais para nós que estamos há mais de duas décadas nesta luta. Mas o público que estiver na avenida pode ficar despreocupado, por que faremos um grande espetáculo”, assegurou a presidente.

Alegria, beleza, diversidade e originalidade são as palavras que melhor descrevem o tradicional desfile, conheça um pouco mais sobre cada um deles.

O Afoxé Olá Olá, surgiu em 2014 com o objetivo de desconstruir a discriminação religiosa e social, ritmados ao som dos atabaques e com 128 componentes na avenida. O Bloco tem como presidente, o ex-candidato a vereador por Cuiabá, Jorge Baranjak.

O Império de Casa Nova, nascido no ano 2000, faz parte do bairro CPA III, e já chegou a desfilar com cerca de 1.100 componentes. Berenice Carmem da Silva é a presidente.

O Melados surgiu em 2003, no bairro Dom Aquino (após uma partida de futebol – por isso o nome melados) e se estruturou em Bom Sucesso. Este ano, optou por homenagear a mãe da presidente, Cibele Matos que é “Mãe de Santo”. Ano passado ele entrou na avenida com cerca de 800 componentes.

O Boca Suja, o mais antigo de Cuiabá, completou 23 anos. Surgiu com a torcida do Mixto. Segundo o presidente Gabriel Augusto Moraes o grupo será representado por 673 componentes.

Tradição do Araés e o Banana da Terra, especialmente este ano, entrarão na avenida como “Unidos do Araés” sob o comando das presidentes Edineia Costa e Cleomance Saldanha, a Pretinha. Ainda não se sabe o número de componentes que farão parte desta junção.

Para o secretário-adjunto de cultura, Junior Leite, este é mais um evento com o selo custo zero e que se consolida o carnaval da Capital uma referência em todo Estado. “Por determinação do Prefeito Emanuel Pinheiro não estamos medindo esforços para realizar o desfile blocos tradicionais de Cuiabá, fechando com chave de ouro, o Carnaval 2018. Dessa forma concluiremos o trabalho da Sec 300 com qualidade, humanizado e com respeito a nossa cidade e as nossas tradições”, destacou Junior Leite.

Segue a abaixo, a programação completa da Orla do Porto, lembrando que as grandes atrações do evento são os shows nacionais do Chiclete com Banana sábado, dia 10 e, na segunda-feira, dia 12, Thiago Brava.

SEXTA FEIRA: 09-02

– DJ Felipe

– Toque D’Prazer

– MC Dentinho

– Denner & Douglas

– Megasom (Lambadão)

SÁBADO: 10-02

– DJ Cleyton 7

– Charanga Bola de Ouro

– Guga Cunha Elétrico

– Chiclete com Banana

DOMINGO: 11-02

– DJ Felipe

– Bateria Explosiva Show

– Rafa Garcia

– Erre Som (Lambadão)

SEGUNDA: 12-02

– DJ Cleyton 7

– Swing Bamba

– Sambaxé

– Thiago Brava

TERÇA: 13 -02

– Desfiles dos Blocos

