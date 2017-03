Trabalhadores da limpeza da Capital recebem homenagens

Seguindo o compromisso de ter ao seu lado, servidores públicos valorizados e compromissados com a cidade por meio de uma gestão participativa, o prefeito Emanuel Pinheiro e a Secretaria de Serviços Urbanos, promoveram nesta segunda-feira (06), um café da manhã, homenageando os 112 servidores da Pasta – aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro. Além do coffe break, a celebração contou com a apresentação da dupla sertaneja Kauan e Kaled e ainda com o sorteio de prêmios.

Destacando que esses verdadeiros heróis e heroínas proporcionam o embelezamento de Cuiabá, tornando-a mais bonita e melhor para se viver Emanuel também pontua que muitas vezes esses servidores não recebem o devido reconhecimento da sociedade. “Por isso, merecem ainda mais meu respeito e admiração e nós iremos promover esses encontros a cada dois meses para que os trabalhadores dos Serviços Urbanos sejam prestigiados”, disse.

O prefeito ainda reforçou que para ele, o maior potencial da Prefeitura de Cuiabá é o servidor. Dessa forma, desempenhará ações para que a relação com todos seja cada vez mais próxima. “Cada funcionário tem um papel significativo dentro do meu planejamento de desenvolver uma gestão marcada pela humanização e inclusão social. E nós iremos valorizar cada um deles, com o foco na melhoria dos atendimentos ao cidadão” pontuou.

Conforme o secretário José Roberto Stopa, a Secretaria planeja realizar as comemorações a cada 60 dias, contemplando todos os funcionários da pasta. Para ele, apesar de simples, a atitude marca a construção de um bom relacionamento da administração com todos os servidores, que tem se empenhado diariamente para deixar a Capital mais bela.

“Organizamos essa homenagem com o intuito de demonstrar um pouco do respeito que temos com aqueles que levam nosso trabalho até os bairros. É uma forma de reconhecer esses servidores que executam uma tarefa árdua, mas que traz o resultado positivo para a cidade, para Prefeitura e para a população”, afirmou.

O trabalhador Aremildes Dias Paes foi um dos ganhadores do sorteio promovido pela Secretaria. Ele completou 59 anos no mês de janeiro e, hoje, levou como presente uma Televisão Led de 32 polegadas. “Fiquei muito feliz por ser o ganhador do prêmio. Mas, me deixa muito contente também receber essa homenagem do prefeito e do secretário. É uma bela atitude e que temos certeza que continuará acontecendo”, comentou Aremildes.

Já Silvio Romeu Rodrigues, de 51 anos, foi o ganhador de um jogo de panelas. Ele também aprovou a realização de toda a comemoração. “Tudo que for feito para demonstrar reconhecimento do trabalho executado pelo servidor é válido. Atitudes como essa cria uma aproximação maior e o funcionário se sente mais valorizado”, pontuou.

