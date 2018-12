Titulares das delegacias da Regional de Cuiabá recebem elogio por resultados alcançados

A Diretoria Metropolitana da Polícia Judiciária Civil e a Delegacia Regional de Cuiabá reuniram, na tarde desta sexta-feira (14.12), os titulares das delegacias da Capital para demonstração dos resultados obtidos pelas unidades no biênio 2017/2018. No encontro, realizado na sede da Diretoria Geral da PJC, os delegados titulares foram homenageados com elogio pela produtividade e pela redução nos índices criminais.

Durante a reunião, presidida pelo diretor metropolitano, Anderson Clayton da Cruz e Veiga, foram apresentados os números dos dois últimos anos que mostraram uma redução de 42,7% nos homicídios, 61,11% nos latrocínios, 51,05% nos roubos, 71,05% nos roubos de motocicletas, 34,56% nos furtos de automóveis.

Além da diminuição dos índices criminais, a produtividade das unidades também aumentou, tendo as delegacias pertencentes a Regional de Cuiabá, realizado 4.133 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), registrado 149.069 boletins de ocorrência, instaurados 5.957 e relatado 6.364 inquéritos policiais, confeccionado 813 atos infracionais, além de 1.678 flagrantes e 1.260 prisões por mandado.

“Mesmo diante das dificuldades apresentadas, verificamos a melhora no andamento dos trabalhos das delegacias da Capital. Esse fator está relacionado, aos titulares das unidades que se empenham todos os dias, buscando motivação e atuação firme e constante no combate a criminalidade”, destacou Anderson Veiga.

Segundo o delegado regional de Cuiabá, Cley Celestino Batista, a nova metodologia operacional implantada pela Regional, possibilitou que as delegacias da Capital deflagrassem 2.132 operações, entre os anos de 2017 e 2018, trazendo maior eficácia para o combate a criminalidade na região metropolitana.

“Todos os titulares foram importantes para que a Polícia Civil alcançasse esses números, tando na redução da criminalidade, como de produtividade das delegacias de janeiro a outubro. Não podemos esquecer de destacar o ano de 2017, onde a Regional de Cuiabá chegou a índices históricos, superando números do Estado de Mato Grosso como um todo”, disse o regional.

Para o delegado titular do Núcleo de Atendimento ao Idoso, André Luiz Prado Monteiro da Silva, a demonstração do trabalho, deve vir antes da requisição por recursos. “Todos os dias vemos coisas que podemos inovar, acrescentar e melhorar para fazer um trabalho ainda melhor, mas acredito que uma equipe envolvida e dedicada é fundamental para os bons resultados”, destacou o delegado.

Foram homenageados com elogio os delegados:

Roberto Pereira Amorim – 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá

Walfrido Franklim do Nascimento – 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá

Antônio José Esperandio – 3ª Delegacia de Polícia de Cuiabá

Adalberto Antônio de Oliveira – 4ª Delegacia de Polícia de Acorizal

Anaide Barros de Souza – Delegacia Especializada do Adolescente (DEA)

Daniel Lemos Valente – Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica)

Jozirlethe Aparecida Magalhães Criveletto – Delegacia Especializada de Defesa a Mulher (DEDM)

André Luiz Prado Monteiro da Silva – Núcleo de Atendimento ao Idoso

Fabiano Pitoscia – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá

Richard Damascendo Ferreira Lage – Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA)

André Renato Gonçalves – Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP)

Antonio Carlos Araújo – Delegacia Especializada do Consumidor (Decon)

Christian Alessandro Cabral – Delegacia Especializada de Trânsito (Deletran)

Marcelo Melo de Laet – Delegacia de Chapada dos Guimarães

Vitor Chab Domingues – Delegacia de Santo Antônio do Leverger

Assessoria PJC-MT

Twitter: @estrelaguianews