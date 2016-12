Times campeões ganham direito de disputar a taça Brasil de 2017

Chegou ao fim a 37ª edição da Taça Mato Grosso de Futsal, torneio que foi organizado pela Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), teve suas finais disputadas no último domingo (18.12). Os times campeões das categorias Sub-15, Sub-17, Sub-20 Feminino e Masculino e Adulto Feminino garantiram vaga para a disputa da Taça Brasil de Futsal em 2017.

No Sub-15 Masculino se enfrentaram na final o Uirapuru (Cuiabá) e o Marcoski (Várzea Grande), o time da capital saiu com o título.

A final do Sub-15 Feminino foi entre o AFNC/ Nova Canaã do Norte e Olímpia de Primavera do Leste, o time do AFNC sagrou-se campeão.

No Sub-17 Masculino o campeão foi o time do Sorriso E. C. e o vice foi o ADF de Diamantino.

Já na categoria feminina do Sub-17 quem levou a melhor foi também o Sorriso E. C. sobre o Marcoski de Várzea Grande.

O Sub-20 Masculino teve como campeão mais uma vez o time de Sorriso E. C. que faturou o título em cima do Mutuense de Nova Mutum.

Na categoria Feminina o time do Mixto E. C. Sub-20 foi campeão em cima do APEC de Primavera do Leste.

Na categoria adulto feminino quem levou a melhor também foram às meninas do Mixto E. C. que venceram o time do DEC Uirapuru.

Para o diretor executivo da FMFS, Márcio Alencar, a realização da Taça Brasil é de grande importância para a formação de novos atletas para o estado. “É sempre muito importante a realização de campeonatos envolvendo as categorias de base dos clubes, acaba sendo uma forma de preparar os jogadores para o profissional, e ainda da a chance desses atletas de defenderem seu Estado em competições nacionais”, afirmou.

A Taça Mato Grosso foi disputada entre os dias 12 e 18 de dezembro, no ginásio Aecim Tocantins e contou com a participação de 42 equipes de todo o Estado.

