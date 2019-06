Time de Alto Taquari se classifica para final de campeonato regional de futebol amador

Publicado por: Rosano Almeida

Com total apoio da Prefeitura de Alto Taquari, os craques do Taquari Futebol Clube viajaram para Chapadão do Céu (GO) e trouxeram uma heroica classificação (nos pênaltis, por 4 x 3), após o Chapadão devolver o placar feito aqui: 2 X 1.

A próxima partida será o primeiro jogo da grande final do Campeonato Regional de Futebol Amador “Vale do Araguaia”, diante do Grêmio Arenópolis, dia 15/06, em Arenópolis (GO). O segundo jogo será em Alto Taquari no dia 22 de junho, no Miniestádio Valdir Vieira Campos.

Para o primeiro jogo, a prefeitura (assim como nos jogos anteriores) apoiará o time da cidade com transporte (ônibus), motorista e o suporte técnico de um professor de educação física (treinador). Para a grande final em Alto Taquari, a prefeitura oferecerá também a divulgação, sonorização, suporte técnico da Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento dos árbitros para a realização da partida e tudo o que tiver ao alcance do município.

