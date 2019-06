TIM procura as suas lojas em Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

A TIM está em busca de parcerias comerciais para a abertura de lojas em Mato Grosso. A operadora tem um objetivo e não é capaz de abrir unidades em Cuiabá, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Barra do Garças.

“Estamos a tentar fazer o que abrir o próprio negócio no modelo revendas. Aperte todo o suporte e treinamento para o investidor local. Há grandes oportunidades neste estado de negócio ”, afirma Fábio Reis, diretor comercial da TIM no Centro-Oeste e no Norte do país.

A expectativa da empresa é inaugurar cerca de 30 unidades no Centro-Oeste até a final do ano. Como as novas lojas especializadas em serviços e planos de operação, os aparelhos que compõem o portfólio da TIM, chip e acessórios, além da prestação de serviços de atendimento e pós-venda.

Interessados ​​podem obter mais informações pelo e-mail sejarevendedortim@timbrasil.com.br .

Assessoria TIM

