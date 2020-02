TIM: Inovação na Rede

Publicado por: Rosano Almeida

Em balanço divulgado nesta quarta-feira (12/02/2020) pela TIM, a operadora confirmou mais uma vez sua liderança na cobertura 4G em 2019, com 3.477 municípios cobertos, representando 94% da população urbana do país. O tráfego de dados na rede de quarta geração ultrapassa 85%, uma alta de nove pontos percentuais em relação a 2018.

O foco no fortalecimento de infraestrutura foi primordial para o resultado, com 90% do Capex destinado a projetos como expansão de rede de fibra óptica, virtualização de rede e expansão da cobertura NB-IoT, que é fundamental para aplicações de Internet das Coisas e já abrange mais de 3.200 cidades.

Outros destaques do período são os acordos de compartilhamento de infraestrutura focados no 4G, que permitem eficiência operacional para a empresa e expansão da oferta para os usuários.

No Mato Grosso a operadora segue seu plano de expansão com a cobertura de 42 cidades com a tecnologia de quarta geração.

Assessoria da TIM