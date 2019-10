Thiago Silva viabiliza recursos para recuperação da MT 170 em Contriguaçu

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Henrique Pimenta

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) intermediou nesta semana, reunião dos verificadores de Cotriguaçu e Distrito de Nova União e secretário de Estado da Infraestrutura Marcelo Padeiro, para tratar de melhorias nas estradas da região noroeste.

Uma reunião ocorreu no gabinete do secretário Marcelo e contou com a presença dos verificadores de Cotriguaçu Coquinho, Carlinhos e Moisés, e ficou encaminhado para o município e o Estado fez uma parceria para recuperar a MT-170.

“Esta é uma aplicação importante para Cotriguaçu e estamos trabalhando para que haja melhorias nas nossas estradas do noroeste. Com essa reunião, uma parceria entre o Estado e a Prefeitura pode atender aos desejos da população e nós ficamos contidos com o poder de mediar esta demanda da MT 170 ”, disse o parlamentar Thiago Silva.

Durante uma reunião, o Secretário de Infraestrutura atendeu uma indicação dos Deputados Thiago Silva e dos verificadores, e o Estado está disponível viabilizando R $ 150 mil para arrumar como estradas vicinais do distrito de Nova União até a sede do município de Cotriguaçu.

Segundo ou vereador Coquinho, o investimento será destinado a obras de cascalhamento e troca de alguns carros na rodovia que possui 105 km.