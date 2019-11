Thiago Silva defendeu melhor qualidade na obra do Anel Viário em Rondonópolis

Publicado por: Rosano Almeida

Por Henrique Pimenta

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) cobrou as explicações da Construtora ENPA responsável pelos trabalhos de recuperação dos 16km do Anel Viário Conrado de Vendas de Brito em Rondonópolis sobre a qualidade das obras. Thiago também entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso.

Segundo ou parlamentar, após contato nesta sexta-feira (15) com o Secretário de Estado Marcelo Padeiro, uma obra ainda não está finalizada e após a conclusão desta primeira etapa uma nova capa de asfalto mais grosso (Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ) será aplicado nenhum local para resistir ou transportar caminhões na Rodovia.

Thiago não estava no canteiros das obras do Anel Viário e teve uma explicação da empresa, que era a capa de asfalto mais fina que foi aplicada apenas a um TSD emergencial e o trabalho será finalizado com uma capa mais grossa. O acordo com o Secretário ou o fato de trabalhar em meia pista não deu o tempo ideal de cura para o tratamento. O processo não previa um desvio para a empresa executar uma capa e curar antes de liberar o tráfego, mas qualquer maneira de detectar os defeitos corrigidos para a aplicação do CBOQ. Depois de entrar em contato com o deputado Thiago Silva, o secretário Padeiro garantido para Rondonópolis na próxima terça-feira histórica a peça do Anel Viário e informado ao parlamento do governo que não receberá uma obra sem qualidade.

