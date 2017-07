Thelma recebe diretoras de série que será rodada em Chapada

A série será rodada em Chapada e no vale do Jamacá, nos meses de agosto a setembro e será transmitida nas TVs públicas do país

A prefeita Thelma de Oliveira (PSDB) recebeu na tarde desta quinta-feira (17) em seu gabinete as diretoras executivas da cidade de São Paulo, Mylena Mandolesi e Ariene Ferreira e, o ator Luciano Botoluzzi para tratarem das filmagens de uma série, intitulada os “Insustentáveis” que será rodada em Chapada dos Guimarães.

Segundo as produtoras a série será rodada na cidade e no Vale do Jamacá (7 Km da cidade), nos meses de agosto e setembro. Participarão das filmagens em torno de 40 pessoas, entre atores e figurantes, inclusive com pessoas de Chapada.

A série vai ser transmitida nas TVs públicas do país, em 2018. “Será uma série de 13 episódios de 26 minutos cada, combinando drama e humor”, ressalta Ariene.

A prefeita colocou os secretários municipais a disposição da produção para ajudar na logística das gravações.

Em breve o grupo vai divulgar o dia e horário para a contratação de assistentes de figurino, maquiagem e outros serviços para a filmagem. Uma parte da produção está residindo em uma casa alugada no bairro Bom Clima e outra parte hospedada em dois hotéis da cidade.

SINOPSE

Um grupo de amigos e familiares decide abandonar a vida urbana para construir uma realidade sustentável e formar uma comunidade auto-gerida na Chapada dos Guimarães. Com muita base teórica, mas pouca experiência prática.

Os “Insustentáveis” vai acompanhar o dia a dia desse grupo que tem idéias muito distintas sobre todos os assuntos que os afetam: saúde, alimentação, drogas e educação. Tudo isso contado de forma lúdica, combinando drama e humor.

Eles vão colocar em cheque suas ideologias e desejos pessoais com muito amor e bom humor para provar que a utopia é possível com algum jeitinho.

A locação no Vale do Jamacá já foi sede de uma das primeiras comunidades alternativas do Brasil.

Assessoria da Prefeitura

