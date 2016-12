Terceira edição da Femoda 2017 em Cuiabá quer atrair lojistas de todo Mato Grosso

O objetivo do evento é trazer pessoas de todo o Estado, assim como de outros, e transformar Cuiabá em um novo pólo da indústria da moda.

As tendências da moda outono/inverno 2017 serão mostradas durante a terceira edição da Feira de Calçados, Confecções e Acessórios de Mato Grosso (Femoda/MT), que acontece entre os dias 27 a 29 de janeiro no Hotel Fazenda Mato Grosso, das 09h às 20h com entrada franca. O evento é voltado exclusivamente para lojistas que possuem CNPJ. Para participar é necessário fazer inscrição que é gratuita.

Idealizada pela Associação dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (ASSOREP-MT) a feira busca fomentar o comércio de moda na região e valorizar as redes de varejo municipais, e o mercado de confecção, calçados e acessórios. As duas primeiras edições da Femoda, realizadas em 2016, gerou no total mais de R$ 38 milhões em negócios com um público estimado em quatro mil visitantes. De acordo com o presidente da Assorep/MT, Silvio Landin, o evento estimula o empreendedorismo e o desenvolvimento do segmento de comércio e serviços. “O evento exerce uma influência positiva sobre os demais setores da economia devido à sua relevância econômica e capacidade de promover emprego e renda”, pontua.

O objetivo do evento é trazer pessoas de todo o Estado, assim como de outros, e transformar Cuiabá em um novo pólo da indústria da moda, atrair novos investimentos e negócios para a cidade, contribuir assim para o seu desenvolvimento. Além disso, os lojistas e empresários que participarem da feira terão prazos e descontos especiais.

Com esta feira, as pequenas empresas do comércio varejista, que antes iam aos grandes centros fazer suas compras, passarão a comprar em Cuiabá. Além de facilitar para os pequenos negócios, a feira também incrementa o comercio local e fomenta o turismo interno no Estado. Segundo o Ministério do Turismo, Feiras e Eventos movimentam outros 53 segmentos de mercado.

A Feira será o palco perfeito para apresentar produtos diferenciados e com conceitos de moda para empresários e lojistas do setor. Quem visitar a exposição vai conferir em primeira mão as novidades para a próxima estação da moda feminina, masculina e infanto juvenil.

Serviço

3º Feira de Calçados, Confecções e Acessórios de Mato Grosso (Femoda/MT)

Quando: 27 a 29 de janeiro de 2017

Onde: Hotel Fazenda Mato Grosso

Horário: 09 às 20h

Informações: (65) 3321-5454

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews