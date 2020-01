Tenistas de MT conquistam cinco troféus nacionais e mais outros bons resultados

Kaue Noatto acumula três títulos de campeão e Gustavo e Giovanni conquistou títulos de vice-campeões em torneios nacionais

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Junior Martins

Kaue Noatto, Gustavo Albuquerque, Giovanni Duarte, Daniel Eljach, Lara Bela Frederico, Pietra Nunes e Matheus Ribeiro conquistaram cinco troféus e mais alguns outros bons resultados no Circuito Nacional de Tênis, promovido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), no mês de janeiro , realizados nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. E os tenistas continuam competindo na busca de mais troféus no Mato Grosso.

O tenista Kaue Noatto, 15 anos, representante do Instituto Mato-Grossense de Tênis (IMT), conquistou três dos cinco troféus. Foi campeão de simples e duplas na 1ª etapa do Circuito Sul Brasileiro de Tênis 2020, na categoria de 16 anos, de 03 a 06 de janeiro, no Clube Olímpico, em Maringá (PR). Foi campeão de simples na 2ª etapa do Circuito Sul Brasileiro de Tênis 2020, na categoria 16 anos, de 07 a 10 de janeiro, no Londrina Country Club, em Londrina (PR).

Na 2ª etapa do Sul Brasileiro, Kaue Noatto começou como cabeça de chave, depois venceu a virada ou maringaense, Rafael Sabio por 3/6, 6/4 e 7/6 nas quartas de final, em seguida ganhou o londrinense, João Remigio por 6/2, 1/6 e 6/4 nas semifinais e, para arrematar, superou ou curitibano, Davi Hartmann com boa vantagem de 6/1 e 6/0 na final. E, em uma super campanha positiva em 2020, o Kaue conseguiu o terceiro título de campeão em menos de dez dias.

O tenista Gustavo Albuquerque, 10 anos, representante da academia Benegas Tennis Sorriso, levou um troféu ao sagrar vice-campeão de simples na 1ª etapa do Circuito Centro Oeste de Tênis 2020, na categoria 12 anos, de 04 a 07 de janeiro, no Clube Olímpico Assefaz, em Brasília (DF). Foi semifinalista de simples na 2ª etapa do Circuito Centro Oeste de Tênis, na categoria 12 anos, de 08 a 12 de janeiro, no Country Club de Goiás, em Aparecida de Goiânia (GO).

Na 1ª etapa do Centro Oeste, Gustavo Albuquerque iniciou com vitória sobre o brasiliense, Júlio Ramos por 6/0 e 3/0 (des), depois venceu o rio-verdense, Felipe Campos por 6/2 e 6/0 e, não confronto final, fez belo jogo, mas sofreu derrota para o goianiense, Henrique Schafer por 3/6, 6/3 e 4/6. Na segunda etapa, Gustavo venceu o anapolino, Rama Prates (6/1 e 6/1), voltou a vencer Felipe Campos (6/4 e 6/0) e perdeu para o goianiense, Laiffer Fagundes (2/6 e 2/6) na semifinal.

O tenista Giovanni Duarte, 14 anos, representante do Instituto Mato-Grossense de Tênis (IMT), faturou o 5 ° troféu de MT e venceu o vice-campeão de duplas na 2ª etapa do Circuito Sul Brasileiro de Tênis, na categoria 16 anos, de 07 a 10 de janeiro, no Londrina Country Club, em Londrina (PR), onde também avançou até quartas de final simples (individual). Ele foi semifinalista na 1ª etapa e avançou até as oitavas da 3ª etapa do Circuito Sul Brasileiro de Tênis.

Lara Bela Frederico, 15 anos, atleta do Instituto Mato-Grossense de Tênis (IMT), foi semifinalista de simples na 1ª etapa e avançou até quartas de final simples na 2ª etapa do Circuito Sul-Brasileiro de Tênis, na categoria 16 anos feminino . Tendo conquistado vitórias em cima de Isadora Vieira (1/6, 6/1 e 6/2) e Ester Piveta (1/6 e 6/4). E Pietra Nunes, 12 anos, representante da academia Ace Tênis, disputou a 1ª e a 2ª etapas simples e duplas do sul do Brasil e teve incorporado dificuldades e sofreu derrotas nos jogos da categoria 14 anos.

O tenista Daniel Eljach, de 15 anos, representante do Círculo Militar de Cuiabá (CMC), disputou a 2ª e a 3ª etapas simples do Circuito Centro Oeste, de 08 a 12 e 13 a 16 de janeiro, respectivamente, na categoria 16 anos , em Aparecida de Goiânia (GO), e avançou até as oitavas. Ele, na 2ª etapa, ficou com e depois perdeu nas oitavas e, na 3ª etapa, começou com vitória sobre Pedro Gil por 6/2 e 6/3 na rodada 1 e perdeu nas oitavas por Rafael Lessa por 6/1 e 6 / 0

O tenista Matheus Ribeiro, de 10 anos, membro do Instituto Mato-Grossense de Tênis (IMT), competiu na 3ª etapa simples e duplas do Circuito Centro Oeste. Ele enfrentou rivais difíceis e perdeu nas oitavas de simples para Washington Matos Junior por 2/6 e 3/6 e, na categoria duplas, junto com Gustavo Albuquerque, sofreu derrota por Pedro Burin e Luis Miguel por duplo 6/0. E todos os grossistas continuam na jornada de torneios nacionais.

O Kaue Noatto também disputou a 3ª etapa do 16 ° Circuito Paulista de Tênis Infanto-Juvenil, de 12 a 18 de janeiro, nas cidades de São Bernardo Tênis Clube, Slice Tennis Academy e São Paulo Futebol Clube, em São Paulo (SP), não qual venceu duas partidas e perdeu uma nas oitavas de final simples de 16 anos. Ele venceu Luka Ono por 4/2 e 5/3, ganhou Giovani Pinhati por duplo 6/1 e perdeu por Pedro Felipe por 4/6 e 3/6 nas oitavas da final.