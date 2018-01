Tenista de MT se sagra vice-campeão na Copa São Paulo

Vinícius Bortolo Lucas, de 10 anos de idade, conquistou o segundo lugar na 25ª Copa São Paulo de Tênis Infanto-Juvenil – Troféu Marília Silberberg (Tennis Kids), na categoria 11 anos simples, que foi realizado de 24 a 28 de janeiro, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo (SP). E agora se prepara para o 48º Banana Bowl 2018 – 12 anos e Tennis Kids, que ocorre de 21 a 25 de fevereiro, no Clube Recreio da Juventude, em Caxias do Sul (RS).

“Ele teve um desempenho muito bom. Mas, durante a competição, sentiu dores no braço por conta do excesso de partidas. Teve um jogo que ele ganhou de um garotinho que começou a chorar por conta da derrota. E o Vinícius, que tem um coração muito grande, chamou esse garotinho para jogar de dupla com ele. Nem todo atleta possui essa sensibilidade de cuidar do adversário. Isso é uma característica de um verdadeiro tenista”, diz o técnico, Marcos Bezerra.

Na categoria simples, Vinícius começou com vitória sobre o paulista, Lucas Lima nas oitavas de final por placar de dois sets a zero e parciais de 6-0 e 6-1, depois passou pelo paulista, Gabriel Pinho nas quartas de final por placar de dois sets a zero e parciais de 6-3 e 6-2, daí superou o paulista, Breno Bergantin nas semifinais por parciais de 6-2 e 6-1, então sofreu uma derrota para o paulista, Bruno Vieira Malacarne na final por dois sets a zero e parciais de 6-3 e 6-1.

Na categoria duplas, Vinícius Bortolo e Lucas Lima perderam nas quartas de final para a dupla, Bruno Malacarne e Miguel Barros por parciais de 8-1. E essa mesma dupla, Bruno e Miguel que foram os campeões ao ganhar de Tiago Iser e Enzo Vargas por dois sets a um e 6-3, 4-6 e 10-4.

Em Mato Grosso

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) registra dados que mostram aumento de 182,6% na quantia de inscrições de tenistas nos torneios do Circuito Estadual de Tênis, na comparação dos resultados de 2017 com 2015. Um crescimento em participação capaz de influenciar no surgimento e na formação de atletas que representem o estado em torneios de níveis nacional e internacional.

Mais informações do tênis na FMTT: https://www.facebook.com/FMTT.Tennis/

Junior Martins

Twitter: @estrelaguianews