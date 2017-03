Tenista de MT disputará brasileiro de tênis a partir de sexta

O tenista cuiabano, Richard Gama embarcará para competir na 1ª etapa do Circuito Nacional CBT, o brasileirão da modalidade, realizado de 24 de março até 02 de maio, na categoria infanto-juvenil 14 anos, no Clube Curitibano, em Curitiba, no Paraná. Ele fará a 13º partida da 1ª rodada e precisará aguardar os resultados do pré-torneio qualificatório para ter a definição do primeiro adversário, que será um dos oito classificados do Qualifying.

Na categoria 14 anos, Richard estará em uma chave com 32 tenistas e precisará vencer cinco oponentes para se consagrar campeão. Começa na 1ª rodada, depois parte para as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. E, dentre os rivais, estarão Vinícius Rodrigues (atual 1º do ranking nacional da CBT), Lucas Abreu (2º), Diogo Tinoco (3º), Gabriel Generoso (5º), Aécio Fonte (6º), Pedro Sasso (7º), Gabriel Constantino (9º) e Richard Gama (12º).

Depois da 1ª etapa do Circuito Nacional da CBT, o mato-grossense competirá em outros cinco torneios. Irá para o sul-americano chamado 31º Pascuas Bowl, de 08 a 15 de abril, no Clube Internacional de Tênis, em Assunção, no Paraguai; depois para a 2ª etapa do Circuito Nacional, de 24 a 28 de maio, em Santa Catarina; E seguirá também fará um torneio na Europa, em seguida a 3ª etapa do Circuito Nacional e finalizará na Copa das Federações.

Atualmente, Richard Gama, que é patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-MT), está na 12ª posição do ranking brasileiro de tênis (CBT) com 341 pontos, enquanto o 1º colocado é Vinícius Pereira Rodrigues com 591,5 pontos, ambos no ranking da categoria de 14 anos. Bons resultados no Circuito Nacional da CBT serão de suma importante para se conquistar posições no ranking brasileiro.

Assessoria Richard Gama

