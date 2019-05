Técnicos do Programa Criança Feliz passam por capacitação para aprimoramento de atividades

Publicado por: Rosano Almeida

A equipe de supervisores e visitadores que irão desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz, coordenado pelo Ministério da Cidadania nos bairros, estão participando de uma capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH), tendo como principal objetivo aprimorar e preparar esses profissionais às formas e funcionamentos do programa na prática.

A capacitação teve início na manhã desta segunda-feira (13) e segue até o dia 24, no auditório da Casa dos Conselhos, em Cuiabá.

De acordo com a coordenadora municipal do Programa Criança Feliz, Eva Nelson, o treinamento terá uma duração de duas semanas, sendo a primeira voltada para a parte técnica e a segunda já será na prática, com a realização das visitas domiciliares. “Ao todo, teremos 47 visitadores e 05 supervisores regionais. A nossa intenção é de que esse programa funcione de forma integrada com os trabalhos ofertados pelas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Iremos atuar em conjunto, pois a proposta do programa é oferecer um atendimento de excelência às famílias carentes da nossa cidade”, disse.

Na oportunidade, a coordenadora enfatizou a respeito da ideia principal do programa Criança Feliz. Segundo ela, todos precisam estar comprometidos com a criação do novo membro da família, sendo que os primeiros mil dias de um ser humano são fundamentais para a sua trajetória e o seu crescimento. “É importante que todo mundo esteja envolvido nesse processo, independentemente do tipo de família, que a criança tenha carinho e procure entender o que sente, incentivá-la de forma adequada. São preceitos básicos necessários a quem vai proteger essa criança, que a pessoa tenha esse direcionamento”, reforçou.

A coordenadora salientou ainda, que esse projeto do Governo Federal, vem de encontro com uma das principais diretrizes da gestão Emanuel Pinheiro que é do trabalho intersetorial, onde as secretarias devem atuar de forma alinhada, ou seja, os interesses e demandas devem estar entrelaçados. “A demanda de um deve ter o respaldo do outro, tendo como foco final a população, que deve ter em toda e qualquer situação, o retorno com a devida resposta do seu problema sempre”, frisou Eva Nelson.

“Ele só funciona se houver trabalho em equipe. Quanto mais capacitação, mais conhecimento, e a gente consegue agregar isso pra levar às famílias”, reforçou.

PROGRAMA – O Programa Criança Feliz promove o desenvolvimento adequado na primeira infância, integrando ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Em visitas semanais, técnicos capacitados orientam sobre o desenvolvimento das crianças de até três anos que recebem o Bolsa Família e de até seis semanas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). As gestantes também são atendidas.

O Governo Federal vai ampliar o Programa Criança Feliz, que deve chegar a um milhão de atendidos até o fim do ano, sendo o objetivo principal dar às crianças mais pobres as condições para um desenvolvimento pleno.