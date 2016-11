Técnicos das secretarias municipais são orientados para período de transição

Os técnicos indicados pelos secretários municipais participaram no dia (04.11) da primeira reunião com a equipe da Secretaria-Adjunta de Assuntos Estratégicos para tratar dos procedimentos a serem adotados para o encerramento e transição da gestão Mauro Mendes.

“Foi uma reunião para que todos os indicados dos secretários ficassem a par dos prazos e procedimentos para o encerramento das atividades do exercício de 2016. Formalidades que devem ser cumpridas para que entreguemos a gestão respeitando todas as determinações dos órgãos de controle”, explicou o secretário-adjunto de Assuntos Estratégicos, Gilberto Figueiredo.

Os técnicos também ficaram incumbidos de levantar todas as informações referentes à Pasta de origem para a elaboração do Relatório de Gestão 2013-2016, que será publicado e distribuído. No relatório constarão todas as ações desenvolvidas pela gestão Mauro Mendes, como obras, programas e projetos.

“Outra orientação do prefeito Mauro Mendes é de que sejamos solícitos com a equipe de transição do próximo prefeito e garantir que as demandas deles sejam atendidas da melhor forma possível”, pontuou Gilberto.