TCE e UFMT avaliam planejamentos estratégicos de 24 municípios do PDI

A Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras – SAUG do Tribunal de Contas de Mato Grosso, responsável pela coordenação do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado – PDI, fez uma reunião de alinhamento com os 11 consultores da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT que realizaram em conjunto o 3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação do cumprimento das metas e indicadores dos planejamentos estratégicos dos 24 municípios que aderiram ao Programa. Durante o encontro, os consultores apresentaram relatórios de análise para direcionamento de novas diretrizes no acompanhamento dos trabalhos realizados pelas prefeituras municipais. Até novembro deste ano serão realizados ainda os 4º e 5º Ciclos de Avaliação em cada um dos municípios.

Em julho deste ano, representantes da SAUG e consultores do Departamento de Administração e do Departamento de Ciências da Computação da UFMT se reuniram com os coordenadores do PDI nas 24 prefeituras municipais, onde foram averiguadas se as metas planejadas foram alcançadas e obtiveram os resultados esperados. Caso contrário, os coordenadores municipais do PDI e gestores foram orientados a desenvolver ações corretivas no sentido de atingir as metas esperadas.

O coordenador da UFMT, professor doutor em Administração, Renato Neder, é da opinião de que tem havido uma melhora contínua nas gestões administrativas dos municípios que fazem parte do PDI. “A gente percebe um esforço grande dos gestores em desenvolver uma administração pública por resultados e isso é um novo paradigma para os municípios, não acontece da noite para o dia. No geral, temos visto resultados positivos a nível financeiro, no uso eficiente dos recursos públicos, na qualificação dos servidores, nos indicadores de saúde e educação e nos processos administrativos”, relatou.

Renato Neder comentou ainda que a parceria entre a UFMT e o TCE nas ações do Projeto 1 do PDI (Planejamento Estratégico) tem sido proveitosa para ambas as partes. “O TCE tem a prática em planejamento estratégico e gestão pública e a UFMT tem a experiência científica. É um aprendizado mútuo”, disse.

Para o coordenador do Projeto 1 do PDI, José Marcelo Perez, a reunião de avaliação dos consultores da UFMT que participaram do 3º Ciclo de Avaliação nos 24 municípios “vai nos dar um feedback do que está acontecendo em cada uma das cidades e o que é preciso ser observado nos demais ciclos que ainda irão ocorrer este ano”, comentou. As reuniões de resultados do que foi desenvolvido em 2018 acontecerão no início de 2019.

Participam do PDI do TCE-MT: Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande, Alta Floresta, Campo Verde, Primavera do Leste, Água Boa, Diamantino, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Sapezal, Campos de Júlio, Confresa, Nortelândia, Querência, São Félix do Araguaia, Tapurah, Chapada dos Guimarães, São José dos Quatro Marcos, Juína e Lucas do Rio Verde.

