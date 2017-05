Taxistas protestam por regulamentação do transporte na cidade

Os grampos telefônicos e a regulamentação dos serviços de transporte de passageiros dominaram a Sessão Ordinária desta terça (16.05)

Motoristas de táxi lotaram as galerias do plenário. Eles apontam que existem mais de 30 grupos de motoristas independentes que estão funcionando no vácuo da legislação e seriam cópias do aplicativo UBER.

A convite do vereador Dilemário Alencar, os presidentes de duas entidades que representam esses profissionais fizeram uso da Tribuna Livre, requerendo maior participação da Casa Legislativa na questão. A maioria dos vereadores firmou posição em favor dos taxistas. Uma voz discordante foi o vereador Felipe Wellaton (PV) que disse enxergar na nova modalidade uma saída para a crise. Ele argumentou que a situação do país gerou demissões de inúmeros pais de família que encontraram na atividade uma forma de garantir o sustento do lar.

Um dos defensores da regulamentação, o vereador Dilemário Alencar (PROS), foi incisivo ao defender maior participação da Câmara no processo regulamentação do serviço. O parlamentar lembrou que os vendedores ambulantes recolhem taxas junto à Prefeitura para que possam trabalhar e, assim, não é justo privilegiar uma só categoria.

Posição semelhante defendeu o vereador Diego Guimarães (PP), ele comparou a situação às partidas de futebol, que têm regras definidas e assim são disputadas dentro de um padrão conhecido por todos os praticantes. Nesse embate o vereador Lilo Pinheiro (PRP), na prerrogativa de líder do Executivo, comunicou que o Prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) vai enviar mensagem à Câmara contemplando o tema. Dilemário, então, solicitou que a matéria seja tratada com antecedência em uma reunião com os parlamentares a fim de que sejam eliminadas discordâncias e a matéria possa ser aprovada pelo Plenário.

Vereadores condenam escutas ilegais

Sejam ilegais ou irregulares – conforme pontuou o vereador Diego Guimarães, que é advogado e presidente da CCJ – as escutas denunciadas pelo Promotor Mauro Zaque foram condenadas por unanimidade.

Os vereadores destacaram que o pais atravessa um período democrático no qual impera o estado de direito garantido por uma constituição votada por representantes do povo brasileiro.

Foi pedido que a Câmara tome uma posição, enquanto instituição, a fim de salvaguardar o direito de cidadãos que tiveram a privacidade maculada pelo exercício irregular de uma prerrogativa de Governo. Um que levantou voz em favor do Governador Pedro Taques foi o vereador Renivaldo Nascimento (PSDB) que reiterou a credibilidade do governador e observou que Mato Grosso teve os cofres dilapidados nos últimos dezesseis anos, enquanto muitos que hoje se manifestam ficaram calados satisfeitos por benesses que atualmente prejudicam a administração.