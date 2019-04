Taurus conquista selo de grande reputação no Reclame Aqui

A Taurus, uma das maiores fabricantes de armas do mundo, conquistou o selo de ótima reputação no Reclame Aqui, site disponível para os consumidores fazerem reclamações, tirarem dúvidas com as empresas, além de publicarem suas opiniões sobre o pós-venda. Entre os critérios avaliados estão o índice de respostas, média das avaliações dadas pelo consumidor, índice de solução e se o cliente voltaria a fazer novos negócios com a marca.

A Taurus ainda reduziu no último ano o tempo de respostas, de uma média de 14 dias em 2017 para menos de 1 dia em 2018. A nota do consumidor também teve um expressivo aumento de 5.81 para 7.67.

Segundo o presidente da Taurus, Salesio Nuhs, o resultado é consequência do aprimoramento constante do atendimento aos clientes e do trabalho em equipe. “Queremos garantir que nossos consumidores sejam bem atendidos nos múltiplos canais de comunicação. Esse reconhecimento é fruto de um grande comprometimento da empresa e de seus funcionários com essa nova fase da companhia. Agradecemos aos nossos colaboradores que estão todos focados em satisfazer nossos clientes. Continuaremos dedicando todos os esforços para atender os consumidores de forma eficiente”, afirma Nuhs.

Desde o final de 2017, a companhia vem passando por uma forte transformação, motivada pelo processo de reestruturação iniciado pela nova administração com apoio da Galeazzi & Associados, que trabalha em conjunto na melhoria dos processos produtivos, financeiros e comerciais.

Sobre a Taurus

A Taurus é uma Empresa Estratégica de Defesa, com 80 anos de história e reputação sólida. Sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, emprega cerca de 2.000 pessoas no país e exporta para mais de 100 países. A companhia é a líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo, além de ser a quarta marca mais vendida no exigente mercado norte americano. A empresa já recebeu dezenas de prêmios em reconhecimento pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação, como o “Handgun of the Year”, considerado a premiação mais importante da indústria de armas dos Estados Unidos. A Taurus possui um portfólio completo de produtos composto por revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis, carabinas, rifles e espingardas, atendendo os mercados militar, policial e civil.