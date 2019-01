Tailândia diz que jovem saudita conseguiu asilo no Canadá

A saudita de 18 anos embarcará em um voo da Korean Air de Bangkok para Seul nesta noite e, logo depois, seguirá para o território canadense. “O Canadá lhe concedeu asilo”, disse Hakpark.

A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelo ministério das Relações Exteriores do Canadá. Em entrevista à “CBC News”, o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas, Jean-Nicolas Beuze, afirmou que não poderia fornecer detalhes sobre o caso “por razões de proteção”.

Diversos países, incluindo Canadá e Austrália, estavam negociando com a agência de refugiados da ONU para aceitar Al-Qunun, que fugiu do Kuwait, onde passava férias com a família, rumo à Tailândia.

Segundo a jovem, ela teria sofrido “abusos físicos, emocionais e verbais” na Arábia Saudita, além de ter ficado aprisionada em casa durante meses, por ter renunciado ao Islã, crime punido com a morte no país.

No entanto, ao chegar em Bangkok de avião no último sábado (05.01), ela teve sua entrada recusada e ficou no terminal do aeroporto.

Quando soube que seria deportada para o Kuwait, Al-Qunun montou uma barricada no quarto de hotel do aeroporto e filmou tudo pelo celular. Além disso, a jovem lançou uma campanha em sua conta no Twitter, o que chamou a atenção global para seu caso. Na última quarta-feira (09.01), inclusive, ela teve o status de refugiada reconhecido pela Organização das Nações Unidas.