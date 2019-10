Sudeco e AMM planejam encontros regionais para levar projetos aos municípios

Publicado por: Rosano Almeida

Levar um projeto itinerante para todas as regiões de Mato Grosso, através de uma parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste-Sudeco, foi o tema da reunião, nesta quarta-feira (16), em Brasília, entre o superintendente, Nelson Vieira e o presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios-AMM, Neurilan Fraga.

O objetivo é oferecer treinamentos para os técnicos das prefeituras, com a finalidade de alinhar os projetos que serão avaliados, para captação de recursos para os municípios por meio de convênios. Para isto, serão realizados os cadastros das prefeituras junto ao órgão. O projeto Sudeco itinerante também envolverá a parceria com alguns ministérios como Agricultura, Tecnologia, Saúde e Educação. Os representantes dos ministérios serão convidados para levar as demandas para as regiões. “A ideia é fazer os encontros regionalizados e possibilitar aos gestores, projetos que visam o pleno desenvolvimento do potencial econômico da região”, frisou o presidente da AMM, Neurilan Fraga.

O superintendente Nelson Vieira, foi um dos palestrantes no Encontro Regional de Municípios, realizado na última semana, em São Félix do Araguaia, e na ocasião apresentou aos prefeitos o banco de projetos. Segundo ele, possibilita ao município, mais oportunidades de investimento. “Podemos ajudar a melhorarem a infraestrutura, o saneamento e realizar a regularização fundiária, entre outras ações. As obras e equipamentos oferecidos pela superintendência podem ser implementados por meio de projetos apresentados pela prefeitura ou emendas parlamentares”, adiantou.

