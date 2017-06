Sistema Fiemt supera metas do Projeto de Atuação Articulada

O Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Sistema Fiemt) superou todas as metas do Ciclo 2 do Projeto de Atuação Articulada. A iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) foi implantada ano passado e envolve as áreas Sindical e de Mercado e 6 sindicatos. Juntos eles realizaram 398 visitas, assinaram 99 novos contratos e fizeram 47 novas associações em Cuiabá e Várzea Grande.

“A Fiemt teve um êxito muito grande ao bater todas as metas. No entanto, além dos números, é bastante satisfatório perceber que há uma maior interação entre todos os envolvidos em busca de um único objetivo: levar soluções para a indústria. É muito bom ver que todos estão engajados nesse propósito”, declarou a especialista em Politica e Indústria da CNI, Diana Freitas Silva Neri, que veio a Cuiabá para participar da apresentação dos resultados do projeto.

Mas o Projeto de Atuação Articulada não para por aqui. Agora, começa a fase da interiorização. O projeto ganhará a adesão de novos sindicatos entre julho e outubro. “Essa equipe está preparada, conquistou maturidade para levar o projeto ao interior, conseguir novos sindicatos e novos agentes de mercado”, acrescentou Diana.

Para os presidentes dos sindicatos participantes, tanto o Sistema Fiemt como os Sindicatos foram beneficiados. “Foi um projeto muito importante para o Sindirepa, pois melhorou a interação do nosso sindicato com as casas. Divulgar os serviços que o Sistema Indústria oferece só veio fortalecer ainda mais a nossa atuação e, consequentemente, o aumento da nossa base sindical”, declarou o presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Mato Groso (Sindirepa-MT), Fausto Koga.

Já quem esteve no dia a dia, durante esses nove meses, levando soluções para a indústria, a Atuação Articulada foi uma experiência enriquecedora. Através do projeto, os agentes de Mercado e executivos sindicais conseguiram apresentar às empresas os serviços e benefícios do Sistema Fiemt e dos Sindicatos, também foi possível conhecer as reais necessidades, para que, em conjunto, o Sistema Indústria melhore a oferta de produtos fomentando o associativismo.

O Projeto de Atuação Articulada está sendo implementado em todo país pelas federações de indústria, em parceria com a CNI, por meio da Gerência de Desenvolvimento Associativo e Relações com o Mercado. O objetivo é ampliar a atuação dos sindicatos como parceiros na oferta de soluções para as empresas e estimular o associativismo. Na Fiemt, o projeto é executado pela Unidade Estratégica de Desenvolvimento Associativo (UEDA), com a participação de sindicatos e Áreas de Mercado das casas do Sistema Fiemt (Sesi, Senai e IEL).

Os sindicatos participantes são: Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de Mato Grosso (Sinvest-MT), Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de Mato Grosso (Sindipan-MT), Sindicato Intermunicipal da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Mato Groso (Sindirepa-MT), Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Mato Grosso (Sincop-MT), Sindicato da Indústria de Reciclagem de Resíduos Industriais, Domésticos e de Pneus do Estado de Mato Grosso (Sindirecicle-MT) e Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário do Estado de Mato Grosso (Sindimóvel-MT).

