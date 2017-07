Sine tem 800 vagas de emprego no Estado

O Sistema Nacional de Emprego (Sine/MT) oferece nesta terça-feira (04.07) 818 vagas de emprego em Mato Grosso. As intermediações são disponibilizadas semanalmente por meio do painel de vagas da unidade Matriz, em Cuiabá. Os interessados nas oportunidades devem procurar os postos do Sine portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo.

De acordo com o balcão do Sine, os municípios com números expressivos de vagas são Sapezal (509 quilômetros da capital) e Cuiabá. O primeiro município tem 345 vagas abertas, 122 são para o setor de agrícola. As oportunidades estão distribuídas entre as vagas de operador de máquina agrícola (68), auxiliar de agricultura (50), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (01), e trabalhador agrícola polivalente (03).

Em outros setores também existem postos intermediados pelo Sine como: auxiliar de linha de produção em indústria (99), operador de processo de produção (60), operador de empilhadeira (23) e motorista de caminhão (17).

Já em Cuiabá ao todo são 103 vagas disponíveis. Para o público em geral as oportunidades em destaque são nas áreas de recepcionista de hotel, acabador de mármore e granito, sushiman e recepcionista bilíngue. Para as pessoas com deficiência (PCD) as vagas de trabalho são para auxiliar de linha de produção e consultor de vendas.

Além das intermediações citadas, o painel de vagas da capital também disponibiliza outras áreas como auxiliar de cobrança (estágio nível médio e superior), auxiliar de limpeza, caseiro, cozinheiro em geral, cuidador de idosos, funileiro de manutenção, motorista de caminhão, vendedor interno, consultor de vendas, estoquista entre outros.

Vinculado à Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas) o Sine possui 29 unidades em Mato Grosso. No órgão, além da intermediação da mão de obra, também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho digital e cursos de capacitação profissional.

Os moradores de Cuiabá e Várzea Grande podem ir até o Sine Matriz, próximo ao Pronto-Socorro, no Centro da Capital, entre as 7h30 e 13h30, à unidade do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, que atende das 7h30 às 17h30, ou ao Várzea Grande Shoppig das 10h às 19h.

