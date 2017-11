Sine oferece 54 vagas de empregos e orienta trabalhadores para sair da informalidade

O Sine de Cuiabá, que funciona no Shopping Popular, está com 54 novas vagas de emprego. São oportunidades de trabalho nas áreas administrativa, comercial, segurança, incluindo para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado no Shopping Popular na Avenida Tenente Coronel Duarte – s/n Loja 269, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. De segunda a sexta-feira no horário das 7h às 17h.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico ressalta que o Sine está sempre em busca de vagas para ofertar aos cuiabanos e também auxilia quem quer sair da informalidade a retirar o MEI (Micro Empreendedor Individual), muito utilizado para quem quer ser dono do seu próprio negócio.

Veja a relação de empregos para esta semana:

Analista de Desenvolvimento de Sistema (1)

Auxiliar de Orientação Pedagógica (1)

Consultor de vendas (1)

Eletricista de Instalações

Veículos e Máquinas (1)

Pintor de Letreiros (1)

Repositor de Mercadorias (1)

Vendedor Ambulante (1)

Vendedor em domícilio (1)

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs):

Auxiliar Administrativo (3)

Auxiliar de Almoxarifado (2)

Auxiliar de Cozinha (1)

Auxiliar de Limpeza (1)

Copeiro (1)

Empacotador a mão (1)

Mensageiro (1)

Operador de Caixa (1)

Recepcionista/Atendente (2)

Vendedor Interno (5)

Vigilante (28)

