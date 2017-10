Sine Municipal divulga vagas de emprego em várias áreas

O posto Avançado do SINE Municipal, que funciona no Shopping Popular, abriu nesta segunda-feira (23.10) aproximadamente 90 vagas de empregos em diversas áreas.

As oportunidades de emprego são os setores administrativo, comerciais e segurança, com vagas voltadas para Pessoas com Deficiência (PCDs). O salário varia entre R$ 940 a R$ 2.000 e mais benefícios dependendo da empresa.

Vagas ofertadas

Analista de desenvolvimento de sistemas (1), Assistente de vendas (10), Atendente balconista Pcd (2), Auxiliar de cobrança (10), Auxiliar de cozinha Pcd (1), Auxiliar de orientação pedagógica (1), Auxiliar financeiro Pcd (1), Camareira de hotel Pcd (1), Consultor de vendas (1), Pintor de letreiros (1), Empacotador a mão Pcd (1), Operador de caixa Pcd (1), Pintor de letreiros (1), Repositor de mercadorias Pcd (1), Subchefe de cozinha (1), Técnico de alimentos (1), Vendedor ambulante (1), Vendedor em domicilio (1), Vendedor interno (5), Vendedor pracista (20), Vigilante (28).

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado no Shopping Popular na Avenida Tenente Coronel Duarte – s/n Loja 269, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. De segunda a sexta-feira no horário das 7h às 17h.

O diretor de Geração de Emprego, Renda e Qualificação, Rafael Butareli, reforça para as pessoas com deficiência que procurem o Sine Municipal porque semanalmente há vagas específicas, como também para qualquer tipo de pessoa que pretende ser recolocado no mercado trabalho.

“O Sine Municipal está com uma equipe de trabalho pronta para atender todas as pessoas em busca de vagas, tirar a carteira de trabalho, ingressar com o seguro desemprego e auxiliar na entrada para o primeiro emprego”, ressaltou Rafael.

Lembrando que o Sine do Coxipó também está atendendo na confecção de carteiras de trabalho, seguro desemprego e intermediação de mão de obra.

Assessoria

