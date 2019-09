SimulaONU: alunos participam de debates e desenvolvem técnicas de negociação

Publicado por: Rosano Almeida

Nos dias 20,21 e 22/09/2019, aconteceu o projeto SimulaOnu que é uma atividade estudantil destinada aos alunos dos 8º e 9º anos. Tendo como motivação o modelo de simulação interna da ONU.

Desde 2015, ano de início desta grande iniciativa promovida pelo CSSG, os alunos participam de debates e desenvolvem técnicas de negociação, em comitês que replicam as agências e comitês da ONU, discutindo temas como saúde, educação, guerras, fome, meio ambiente e tantos outros de igual vulto e interesse para todo o mundo.

Segue-se todo o protocolo nos comitês e, durante o evento, a elegância dos participantes é algo que chama muito a atenção de todos. As meninas vestem tailleurs e os garotos estão todos de ternos, em ambos os casos, impecáveis, já parecendo profissionais atuando no mercado. A experiência remete a organização, trabalho em equipe, estudo sobre questões de interesse global, leitura sempre em dia com os temas atuais (o que auxilia, e muito, na preparação para o Enem e os principais vestibulares), capacidade de articulação para falar em público, entre outros benefícios.

O projeto SimulOnu é um projeto significativo que contribui para a formação integral dos alunos.

Com Assessoria do Colégio São Gonçalo