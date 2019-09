Simone Tebet é bicampeã do Prêmio Congresso em Foco

Publicado por: Rosano Almeida

A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, recebeu pela segunda vez, o título de melhor senadora do Brasil na 112a edição do Prêmio Congresso em Foco. Ela foi eleita pelo júri técnico que avaliou aspectos como contribuição assiduidade, rendimento parlamentar, relevância junto à sociedade. Os vencedores foram anunciado nesta quinta-feira (19).

Simone é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e tem se destacado por contribuir com a tramitação de propostas importantes para o desenvolvimento do país, como a Reforma Previdenciária e Tributária.

A senadora também ficou em terceiro lugar na votação conduzida por jornalistas. Em seu discurso, ela chamou atenção para a necessidade de união entre os parlamentares brasileiros. “Eu me pergunto o que estou fazendo aqui, hoje, no Brasil dos extremos, da polarização exagerada, do irracional radicalismo de ideias, onde as diferenças não são respeitadas, e eu que sou uma ativa militante da convergência política, nos momentos mais difíceis do Brasil, foi o centro democrático que chamou à razão da classe política para que nossas diferenças ideológicas temporariamente fossem deixadas de lado, e nos unirmos naquilo que temos em comum, temos um comum o amor à pátria, temos compromisso com os mais fracos”, disse.

Outros destaques – O MDB também teve representante premiado na categoria especial Apoio ao Empreendedorismo. O júri técnico avaliou o trabalho realizado pelos políticos inscritos na categoria e o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins aparece entre os cinco parlamentares que se destacaram com iniciativas que estimulam a cultura empreendedora e o desenvolvimento de pequenos negócios no país.

Assessoria do MDB Nacional