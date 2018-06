Siminina oferece aulas de inglês ministrada por professor haitiano

As mais de 1.100 meninas atendidas pelo Siminina da Prefeitura de Cuiabá passam a receber aulas de inglês dentro da matriz pedagógica do programa. Uma das duas unidades que já estão com as aulas em atividade é a do Jardim Araçá, que conta com mais de 40 crianças matriculadas em dois turnos.

O professor Pierre Wesner, nascido em Porto Príncipe, no Haiti, explica como é a metodologia de ensino para as crianças, aprendizado que envolve técnicas bastante específicas como a repetição e a interatividade.

“Geralmente usamos músicas para ensinar a pronúncia, de respectiva palavra sempre associando a palavra a partes do corpo do ser humano. Esse método, geralmente, vai até os dez anos sempre com muita repetição.”, contou o professor que possui sotaque carregado.

Ainda segundo Pierre, a parte teórica também é aplicada e, nesse primeiro momento, o aprendizado é em relação às cores e sua pronúncia e escrita corretas.

Ele ressalta que a maneira correta de pronunciar é bastante intensificada porque muitas pessoas não fazem de forma adequada como, por exemplo, a palavra ‘red’ que na tradução significa ‘vermelho’.

“As pessoas aprendem no básico a palavra ‘red’, entretanto elas pronunciam sem a letra ‘r’ o que torna equivocada a pronúncia. Então, ensinamos isso na escrita para elas aprenderem da maneira correta”, disse.

O ensino de idioma faz parte do conjunto de novas ações a serem implantadas em 2018 no rol de trabalho do programa Siminina. De acordo com a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, é fundamental o aprendizado na infância porque a habilidade de absorção é muito maior em detrimento de outras faixas etárias.

“Dos dois aos cinco anos aprender uma nova língua é mais fácil. A habilidade da criança é mais aguçada porque ela absorve mais naturalmente, então pensamos em oferecer esses serviços para essas meninas e que com certeza fará uma grande diferença na vida delas. Hoje em dia é quase uma obrigação falar outra língua, principalmente o inglês, então sentimos na obrigação incentivar e motivar essas crianças de uma forma que elas possam aprender naturalmente”, frisou.

A expectativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano é levar as aulas para todas as 18 unidades do Siminina ainda no primeiro semestre de 2018. A monitora da unidade do Jardim Araça, Diane Tortorelli, reforça o envolvimento de todas as crianças com a novidade.

“Eu tenho percebido a desenvoltura delas no falar, no compartilhar com o professor, então percebo que elas estão muito satisfeitas sabe. Algumas até arriscam o inglês comigo e eu falo: – a tia não fala inglês. Isso desperta nelas o interesse de participar das aulas”, disse sob risos, a profissional da Prefeitura.

Assessoria

