Silvio Santos volta ao SBT após duas semanas de folga curtindo seu novo neto

Silvio Santos volta aos estúdios do SBT nessa segunda-feira, 11, após passar uma temporada afastado das gravações do seu programa.

Segundo o colunista Flávio Ricco, o apresentador ficou quase duas semanas afastado do SBT para curtir a chegada do neto Lucas, filho de Daniela Beyruti, que nasceu no último dia 20 de novembro, e emendou sua folga depois de pegar uma gripe.

Além disso, excepcionalmente esse ano ele vai passar o Natal e o réveillon no Brasil.

Segundo o mesmo colunista, o apresentador marcou suas tradicionais férias para o fim de fevereiro ou talvez começo de março de 2018.

O motivo para alterar a data de sua viagem – geralmente com destino a Orlando, nos EUA – se deve aos nascimentos dos seus netos.

A segunda filha de Silvio Santos à dar a luz deve ser Renata, que espera seu bebê para esse mês de dezembro.

Na sequência será a vez da apresentadora Patrícia Abravanel receber seu filho, que tem nascimento previsto para janeiro.

Uma vez que todas as filhas do dono do Baú ganhem seus filhos, Silvio, finalmente poderá sair de férias.

Junto com ele também devem tirar férias os produtores e diretores que trabalham em seus programas.

BANG Showbiz

Twitter: @estrelaguianews