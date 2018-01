Silvio Santos garante a liderança no Rio de Janeiro

Neste domingo, 7 de janeiro, na disputa com o filme, no ar das 23h24 à 23h53, o programa obteve 15 pontos, contra 13 da concorrente. Na média geral, garantiu a vice-liderança isolada com 12 pontos, contra 7 da terceira colocada e 22 da primeira. O share foi de 21% e o pico de 16 pontos.

Já em São Paulo, Silvio Santos também garantiu a vice-liderança isolada. Obteve 12 pontos, contra 10 da terceira colocada e 20 da primeira. O share foi de 19% e o pico de 16 pontos. Neste programa, Silvio Santos comandou o “Jogo dos Pontinhos” com Mara Maravilha, Flor, Lívia Andrade, Helen Ganzarolli e as estreantes Nadja Haddad, que substituiu Patricia Abravanel, e a dançarina Rafinha Viscardi, que substituiu Cabrito Teves, que está em férias.

Programa Silvio Santos

Domingo, às 20h

SBT

