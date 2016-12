Silvio Santos é um ícone da televisão brasileira

Com 76 anos, completados no último dia 12 de dezembro, sendo 40 só na televisão, Senor Abravanel (nome verdadeiro do apresentador Silvio Santos), é um dos grande nomes da história da TV brasileira.

O dono do SBT e apresentador de vários programas tem uma história de vida interessante. É um dos empresários mais bem sucedidos do Brasil. Filho de judeus humildes, nasceu no bairro carioca da Lapa e começou a vida profissional aos 14 anos, como camelô no Rio de Janeiro.

Nessa época, o jovem Silvio já mostrava seu perfil de empreendedor. A fama fez um policial o repreender, mas notando o talento do garoto, em vez de levá-lo para a prisão, deu-lhe um cartão da rádio Continental, onde Silvio fez um teste e passou.

Logo depois, enquanto fazia a travessia diária de balsa até Niterói, onde ficava a rádio, teve uma grande idéia. Nos momentos de tédio da viagem, sentia falta de algo para entreter ele mesmo e os passageiros. Foi então que montou um serviço de rádio na tal barca, dando início à carreira de empresário da comunicação.

Por volta de 1957, Silvio virou “o homem do Baú”. Seu amigo e radialista Manoel de Nóbrega já tinha um negócio chamado Baú da Felicidade que vendia baús cheio de brinquedos. O negócio, no entanto, não vingava. Manoel, conhecendo o talento do amigo, chamou Silvio para ser sócio e pronto: o empreendimento virou um sucesso.

TV

A estréia na televisão só veio em 1962, após vários anos no rádio. O primeiro programa de Silvio foi pago por ele mesmo, com o dinheiro do Baú. Depois, comprou o horário noturno da TV Paulista e passou a apresentar o Vamos Brincar de Forca, programa do melhor estilo Silvio Santos: um game show que dava presentes aos vencedores.

Desde que estreou na televisão, Silvio Santos já apresentou mais de 30 programas, entre eles Topa Tudo Por Dinheiro, Porta da Esperança, Gol Show, Tentação, Em Nome do Amor, Show do Milhão, Qual é a Música?, Todos Contra Um, Rolentrando, Rei Majestade e Casa dos Artistas, sendo esse último um dos grande sucesso de sua careira que conseguiu, inclusive, desbancar a liderança no Ibope de 27 anos que a Rede Globo mantinha com o Fantástico.

Bárbara dos Anjos Lima

