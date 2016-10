Sicredi figura entre os 10 maiores custodiantes do mercado financeiro nacional, segundo a ANBIMA

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,3 milhões de associados – integra o TOP 10 na lista da ANBIMA de Instituições Custodiantes, na categoria Mercado Doméstico. A instituição chegou à lista dos 10 maiores em agosto, com R$ 29,646 bilhões sob custódia. Considerando-se também o mercado externo, o Sicredi está na 13ª colocação.

O custodiante é o responsável por prestar os serviços de liquidação física e financeira dos ativos, sua guarda, registro, bem como a administração e informação de eventos associados a esses ativos, fazendo a interface com as centrais depositárias: Cetip, Selic e BM&FBovespa.

Além desse ranking, o Sicredi também figura em outros levantamentos da ANBIMA, como o de Controladoria de Ativos (10ª posição), Administração Fiduciária (17ª posição) e Controladoria de Passivos (24ª posição), comprovando a importância de sua atuação no mercado de capitais em âmbito nacional.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3,3 milhões de associados e 1.500 pontos de atendimentos, em 20 estados do País*. Referência internacional pela organização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta com 121 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas em cinco Centrais regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Administradora de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões e uma Administradora de Consórcios.

