Sete municípios de MT deverão ter divisas territoriais atualizadas

O mapa de Mato Grosso deve passar por nova alteração este ano, após a divisão territorial de sete municípios ser revista. Após decisão da Assembleia Legislativa do Estado, os municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande devem ter as divisas intermunicipais atualizadas. O trabalho de revisão territorial é coordenado pela Secretaria de estado de Planejamento (Seplan), com o apoio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A ação já foi concluída, em 2015, em outros seis municípios do estado: Poconé, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Nobres, Nova Brasilândia e Planalto da Serra. O intuito do projeto é contemplar o restante das 141 cidades de Mato Grosso e solucionar os problemas relacionados aos limites territoriais na maioria dos municípios de Mato Grosso

Segundo a Assembleia Legislativa, o projeto levantou uma série de inconsistências existentes nos documentos de criação das cidades. Nas análises foram encontradas sobreposições de territórios e áreas sem jurisprudência.

Os mapas municipais levam em contas as categorias de hidrografia (os limites marcados por rios, córregos, lagoas), o sistema viário (as rodovias federais, estaduais e estradas vicinais), localidades (onde a sede urbana da cidade está localizada) e toponímias (os acidentes geográficos naturais e construídos pelo homem).

