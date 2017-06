Servidores são capacitados em liderança e coaching

Um total de 24 servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso está participanado do curso de ‘Liderança, Gestão e Coaching’ nesta semana (26 e 28 de junho). A capacitação é realizada na Escola dos Servidores do Poder Judiciário e tem carga horária de 16 horas/aula. Essa foi a quinta das oito turmas agendadas para receber capacitação sobre a temática em 2017.

O curso abordou assuntos como administração positiva ativa e reativa; elaboração de planejamento para redirecionamento de tempo; delegação e descentralização de tarefas; novos paradigmas da gestão; estratégias de gerenciamento; papéis do gestor; e também coaching e o desenvolvimento de pessoas.

De acordo com o instrutor da capacitação, o especialista em gestão e marketing Eduardo Raslan, o objetivo do curso é fazer com que os participantes revejam seus valores e comportamentos. “Esse curso promove uma verdadeira reflexão nos servidores, permitindo que cada um se conheça ainda mais. Isso beneficia o lado pessoal e, consequentemente, o profissional”.

Para a chefe de benefício do setor de Serviço Social, Sônia Lima, a atividade vai melhorar o relacionamento entre todos os colegas e também a qualidade dos serviços oferecidos. “O curso possibilita uma maior maleabilidade no tratamento com os colegas, tornando a rotina mais agradável”.

A assessora da Coordenadoria de Planejamento (Coplan), Cássia Vilella, concorda. Para ela, a capacitação é uma oportunidade para agregar conhecimento em prol do PJMT. “É fundamental saber lidar com as pessoas do ambiente de trabalho. E esse aprendizado a gente leva para o cotidiano”, finaliza Cássia.

