Servidores prestam homenagem à prefeita no dia de seu aniversário

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Cláudia Joséh

Secretários municipais, servidores e integrantes de projetos sociais prestaram homenagens, a prefeita Lucimar Sacre de Campos, na tarde desta terça-feira (12.03), data do seu aniversário.

Lucimar agradeceu o carinho dos funcionários e a preocupação em homenageá-la neste dia e em sua fala disse que o ano de 2018 foi de muito aprendizado ao lado da equipe, que não mediu esforços para colaborar com a administração, e que o ano de 2019, em que a cidade comemora seus 152 anos, muitas ações já foram programadas para dar continuidade as mais de 150 obras em execução pelo município, principalmente nas áreas de Educação e Saúde, infraestrutura, entre outras.

“Muito obrigada a todos os servidores que sempre têm nos apoiado e se dedicado de forma incondicional para que possamos desenvolver nosso trabalho e atender da melhor forma os anseios da população”, agradeceu a prefeita, lembrando que em 2019 será o ano das execuções de obras, e principalmente de asfalto novo. A previsão é que até final da gestão totalizará 200km, além de 150km de recapeamento.

Conforme a prefeita já foi requisitado investimentos junto às instituições financeiras que permitirá asfaltar Ruas e Avenidas das comunidades da cidade. “Em plena execução de asfalto novo contabiliza 5 vias de 20 bairros, com recursos que já estão sendo empregados no valor de R$ 20 milhões, além das comunidades rurais e do bairro Carrapicho que estão com as obras em pleno andamento. A via principal do bairro Carrapicho que faz parte da Região do São Gonçalo, serão 4 quilômetros de asfalto, no corredor do transporte coletivo. Neste empreendimento os recursos empregados são na ordem de R$ 2,4 milhões provenientes do tesouro municipal”, explicou a prefeita.

O secretário Kalil Baracat falou em nome dos secretários e servidores, no ato disse que a prefeita Lucimar Sacre de Campos é uma mulher forte, guerreira, visionária, envolta pela capacidade única de amar e cuidar. Amar a Deus, amar a família, amar trabalho, amar povo, amar essa terra, a qual tanto luta e quer ver prosperar. “A sua forma de administrar o município com transparência, intersetorialidade, união e responsabilidade com participação popular, mudou a forma de fazer política no município. E sempre trabalhando cada vez mais em prol da família várzea-grandense. Parabéns prefeita”, homenageou o secretário de governo.

Alunos do Projeto Caderno II e integrantes do projeto socioassistencial ‘Amigas Empreendedoras’, também prestaram homenagens e agradecimentos à prefeita Lucimar Sacre de Campos.

“O que determina o sucesso das pessoas nos locais onde trabalha é a dedicação e eficiência com que conduzem suas atividades profissionais e a honestidade que empregam na realização de suas tarefas. Todas essas qualidades encontramos na maneira com que a prefeita Lucimar Sacre de Campos, executa o seu trabalho a frente da gestão. Parabéns Lucimar Sacre, o município é grato pela excelente gestora e pela maravilhosa pessoa que você é. A homenagem do Projeto Social “Amigas Empreendedoras” é uma justa homenagem que prestamos por ocasião do seu aniversário, mas serve-nos também para lembrar da importância que você tem para todos nós e também para a população em geral. Que a felicidade seja constante em sua vida e a vitória uma certeza sempre. Feliz Aniversário”, homenageou a secretária de Assistência Social, Flávia Omar.

Secom/VG

Twitter: @estrelaguianews