Serviços de atendimento ao público no Palácio Alencastro são aperfeiçoados

Aprimorar o atendimento ao cidadão. É com este objetivo que a Prefeitura de Cuiabá está implantando um novo projeto para melhorar o relacionamento entre público e servidor. Uma delas está relacionada à acessibilidade com a implantação de um acolhimento personalizado para pessoas com deficiência ou que tenham algum tipo de dificuldade de locomoção, no interior do Palácio Alencastro. Todas essas mudanças são resultados de pesquisas realizadas internamente pela secretaria de Gestão.

A ação faz parte do “Programa de Qualidade de Vida do Servidor”, que busca melhorar as informações e soluções fornecidas pelo setor público. “Temos caminhado passo a passo para evitar que as mudanças possam gerar estranheza. É um processo de mudança de cultura para o beneficio coletivo”, disse a secretária de Gestão, Ozenira Félix.

A novidade para o momento é o atendimento personalizado para pessoas que tenham algum tipo de locomoção. Foi determinado pela Gestão que um servidor seja responsável pela função, sendo um facilitador do atendimento, que terá apoio de uma cadeira de rodas, cedida pela secretaria de Saúde do município. “Vamos começar com uma cadeira para sentir qual a demanda. Caso precise mais, faremos a solicitação”, disse a gestora.

Outras medidas também serão tomadas como o uso de uniformes dos servidores da recepção, com a identificação individual “Posso Ajudar” e ainda a implantação de um sistema de pesquisa para avaliação do público em relação ao atendimento no prédio da prefeitura. Segundo a gestora, essas medidas deverão ser instaladas nos demais órgãos municipais.

