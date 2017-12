Seplan disponibiliza versão simplificada de projeto orçamentário para 2018

A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) disponibiliza em seu site a publicação Orçamento Cidadão – Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2018. O documento é um resumo da peça orçamentária que explica em termos mais simples e objetivos para a sociedade a aplicação dos recursos públicos durante o exercício seguinte.

O material contém 42 páginas e aborda em capítulos temas como: Entenda o Orçamento Público, Quem Executa a Despesa, Em que Área da Despesa a Ação Governamental será Realizada, entre outros tópicos relevantes que compreendem um projeto de lei orçamentária.

Além do documento no formato digital, com opção de download, a equipe técnica da Secretaria Adjunta de Orçamento da Seplan, autora da obra, disponibiliza áudiobooks do Orçamento Cidadão nas versões velocidade normal e acelerada. A versão acelerada permite que pessoas com deficiência visual também passem a ter acesso ao conteúdo orçamentário elaborado pelo Executivo estadual.

“A divulgação da proposta orçamentária aos mato-grossenses, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve noções de cidadania, colaborando na formação de uma sociedade melhor informada e mais participativa na gestão dos recursos públicos”, disse a secretária adjunta de Orçamento da Seplan, Roberta Penna.

