Senzala Hi-Tech lança clipe de ‘Em Transe’ e se inspira em Gil Scott-Heron e Malcolm X

As pesquisas sonoras, ancestrais, afrofuturistas e tecnológicas do grupo Senzala Hi-Tech voltam a ganhar formas, cores e movimento em novo clipe, Em Transe.

“Olhar e aprender com o passado, pensar o presente e projetar o futuro com bases em suas raízes afrocentradas é a marca do coletivo desde o álbum anterior”, afirma texto de divulgação do grupo.

Citando Gil Scott-Heron (“A revolução não será televisionada” e Malcolm X (“Se você não for cuidadoso, a imprensa fará você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas, e amar as pessoas que estão oprimindo”), eles trazem questões do mundo contemporâneo e deixam seu recado.

Em seu segundo clipe, o coletivo de Hip Hop percussivo mantém o clima afrofuturista e explora a relação homem, comunicação e tecnologia.

No elenco, como protagonista, está o experiente ator negro Augusto Pompêo, que já participou de grandes produções no cinema (Sinfonia da Metrópole, O Cheiro do Ralo, Feliz Ano Velho) e no teatro (Cartola, Sonhos de Uma Noite de Verão). Juliana Lima, direção e roteiro, e Ciro Neves (Instinto coletivo), direção de arte e fotografia, assinam o projeto audiovisual do clipe.

