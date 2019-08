Senador do MDB de Goiana inova ao criar conselho técnico parlamentar

Publicado por: Rosano Almeida

O senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiânia, está fazendo história ao lançar uma iniciativa inédita de acompanhamento, avaliação e transparência do seu mandato. Ele é o primeiro parlamentar do Brasil a instituir um Conselho Técnico Parlamentar Popular.

A proposta ganhou visibilidade esta semana e conforme o parlamentar, a instalação do Conselho é uma forma de ampliar a participação da sociedade nas decisões do seu mandato. “É um espaço para que a sociedade possa ser ouvida e consultada acerca dos projetos mais importantes a serem discutidos no Congresso Nacional”, destacou Carmo, em suas redes sociais.

Para a formação do Conselho, o senador pretende selecionar oito membros de cada um dos 264 municípios goiano, chegando a 1.968 pessoas. A seleção atenderá a critérios de inclusão e representatividade, preservando a paridade de vagas entre homens e mulheres, além de incluir pelo menos um membro com idade entre 16 e 18 anos; um membro com mais de 60 anos; pelo menos um membro deverá ser pessoa com deficiência; e pelo menos um morador de distrito ou zona rural do município.

“Pretendemos envolver essa parcela da sociedade para avaliar parte das minhas decisões e votos no Senado Federal e desta maneira, fazer do meu mandato um reflexo real dos desejos de toda a sociedade de Goiânia”, explicou.

Conforme a proposta, os membros do Conselho receberão informações sobre os principais temas que tramitam no Congresso Nacional e darão sua contribuição preenchendo fichas com as opções “Concordo”, “Discordo” e “Concordo desde que”. O senador também pretende promover encontros com o Conselho para explicar o funcionamento do Senado Federal, além de visitas ao Congresso Nacional.

