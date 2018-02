Semex anuncia crescimento em 2017 e lança novas tecnologias na XI Convenção Nacional

Especialistas em genética bovina do Brasil, Canadá e Argentina apresentarão novas tecnologias na área de reprodução durante a XI Convenção Nacional de Vendas da Semex Brasil, uma das maiores centrais de Inseminação Artificial do País. O evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de fevereiro na cidade de Timbó/SC e terá a participação de aproximadamente 85 técnicos, gerentes e representantes da empresa. São profissionais que, no dia a dia do campo, têm a responsabilidade de levar as inovações da empresa até as fazendas brasileiras produtoras de gado de corte e de leite. “A Convenção marca o lançamento das tecnologias e soluções desenvolvidas pela Semex, que serão trabalhadas por nossa equipe ao longo de todo o ano de 2018, e será o momento para celebrarmos o desempenho da empresa em 2017. Apesar de ter sido um ano difícil para a economia, a Semex cresceu 11% em volume de doses de sêmen comercializadas. Para 2018, nossa meta é crescer 20%”, destaca o diretor-presidente da Semex Brasil, Nelson Eduardo Ziehlsdorff.

Na parte de pecuária de corte, serão apresentadas tecnologias nas áreas de IATF (Inseminação Artificial por Tempo Fixo) e de ultrassom de carcaça, além dos touros que integram o catálogo da Semex e foram selecionados na Argentina, no Brasil e no Canadá. De acordo com o gerente de Produto Corte da Semex Brasil, Antônio Carlos Sciamarelli Júnior, a seleção dos touros da bateria 2018 teve como objetivo ofertar uma genética capaz de agregar lucratividade ao negócio. “Vamos apresentar, ainda, soluções em serviços para maximizar os resultados no campo”, explica.

Já as tecnologias voltadas para a pecuária leiteira que serão apresentadas durante a XI Convenção Nacional da Semex Brasil englobam programas de acasalamento e gerenciamento do progresso genético dos rebanhos, ferramentas de monitoramento de cio e de controle e detecção de problemas de saúde em vacas, além do novo Catálogo de Leite Tropical. Também haverá o lançamento de um programa inédito direcionado para a produção de embriões, desenvolvido pelo Cenatte em parceria com a empresa canadense Boviteq – líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de embriões – e a Semex.

Segundo o gerente de Produto Corte da Semex Brasil, a Convenção permitirá a troca de informações entre as equipes do Grupo Semex que atuam nas mais diversas regiões do País. “Este investimento na capacitação dos nossos profissionais reforça o comprometimento da empresa com a evolução do setor e com o seu crescimento consistente, baseado em genética de ponta e treinamento contínuo”, conclui.

Além dos dois dias de treinamento, o evento será palco de várias premiações. Serão entregues os troféus de reconhecimento para os “Os Destaques do Ano” nas categorias Melhor Distrital, Estado de Maior Faturamento e TOP 10 em vendas, entre outras. Também serão anunciados os nomes dos regionais que se destacaram ao longo de 2017 e que passam a integrar os times de Elites, Elites Gold e Elites Diamond da Semex Brasil.

Sobre o Grupo Semex

O Grupo Semex, há mais de 35 anos no mercado, carrega o conceito de ser uma fonte de soluções completas em genética bovina. No Brasil, é composto pela central de comercialização, exportação e importação de sêmen Semex Brasil, a central de coleta e industrialização de sêmen Tairana, a central de produção e prestação de serviço Cenatte Embriões e a SRC Supply, que comercializa equipamentos para IA (Inseminação Artificial) e saúde animal.

