Semana do bebê em Sinop leva ações de saúde a 12 escolas de educação infantil

Doze unidades municipais de Educação Infantil (EMEI), de Sinop, recebem, entre esta terça-feira (02) e a sexta-feira (05), as atividades da “2ª Semana do Bebê”. O foco é promover ações que visem melhorar a qualidade de vida das crianças com até seis anos de idade a partir da higienização, alimentação, cuidados, entre outros hábitos diários. O trabalho é realizado pela parceria entre as secretarias de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Educação, Esporte e Cultura.

Neste ano, acadêmicos de enfermagem de uma faculdade particular de Sinop reforçam as equipes de mobilização, atuando diretamente com orientações ao público infantil, como explica o coordenador social da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, José Milton Fergs. “Esse ano, vamos trabalhar com palestras lúdicas que serão ministradas pelos acadêmicos de enfermagem da Fasipe, nas quais serão tratados temas como os cuidados com a primeira infância, higienização das mãos, aleitamento materno, alimentação saudável e os perigos que podem ocasionar acidentes com os bebês”, explica Fergs.

A Semana do Bebê em Sinop foi instituída pela Lei Municipal número 2.292, de 2016, atuando em consonância com o Fundo das Nações Unidas para Crianças (UNICEF). Conforme explica Fergs, o fundo monitora 13 indicadores nas áreas de saúde, educação e assistência social, com o intuito de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. “A UNICEF pede que os municípios criem projetos de lei que possam ajudar na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes”, acrescenta o coordenador social.

A Semana do Bebê é considerada uma estratégia de mobilização social para tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até seis anos prioridade na agenda dos municípios brasileiros. “Segundo a Organização Mundial da Saúde, é dos 0 aos 6 anos que a criança desenvolve 80% da sua capacidade motora, cognitiva e de caráter. Ou seja, se quisermos crianças e adolescentes saudáveis precisamos cuidar bem dos nossos bebês”, reforça José Milton Fergs.

No ano passado, a primeira edição da semana do bebê atendeu quase 3 mil pessoas entre crianças e adolescentes, mães e gestantes nas escolas municipais de Educação Infantil, nos Centros de Referência à Assistência Social e Instituto Criança.

Assessoria da Prefeitura

