Selva estreia na Universal Music com música e clipe de ‘Amanhecer’

Publicado por: Rosano Almeida

Após voltarem de uma turnê pela Ásia, Pe Lu e Brian, artistas que formam o Selva, lançaram no dia (24.05) a música ‘Amanhecer’. Disponível em todas as plataformas digitais, a track é o primeiro lançamento dos artistas com a Universal Music, uma das maiores gravadoras do mundo, e representa um importante passo na carreira dos artistas.

Na estrada há 3 anos, Pe Lu e Brian vem conquistando o Brasil com identidade própria e um som singular, resultado da soma e da multiplicação dos talentos deles como DJs, produtores, músicos e cantores. E é justamente essa equação que deu origem à track ‘Amanhecer’.

Trazendo a batida eletrônica misturada com instrumentos, como violão, guitarra e piano; além dos vocais, a música traz uma identidade própria do duo, que vai desde a concepção da letra, até a produção final. “A música nasceu, principalmente, de um grande desafio pra nós de compor em português, pois não fazemos com tanta frequência. Além disso, embora a gente cante, nunca tínhamos feito algo que os dois cantassem juntos.”, comenta Pe Lu. “A ideia da letra e da melodia é ter um som que amanheça tocando nas festas. Sabe quando o sol tá quase nascendo e você sente que a noite tá acabando? Então, aí você ouve uma música que curte muito, se emociona e sente uma energia única de ver um dia amanhecendo e o sol surgindo. É um momento muito mágico e queremos que essa música embale os momentos de quem curte o nosso som!”, finaliza Brian.

Além da música, os artistas também estão lançando um videoclipe no canal oficial do YouTube do Selva. Gravado num galpão em São Paulo sob direção de Filipe Nevares

e produção da agência Artist Factory, o vídeo traz imagens de um casal vivido por Maurício Miguel e Jéssica Nobre, participantes do reality ‘De Férias Com o Ex’ da MTV. No roteiro, eles interpretam um romance que está com alguns problemas, mas se dão uma nova chance de serem felizes e curtirem um novo ‘amanhecer’ dentro do relacionamento. Além disso, traz imagens do Pe Lu e Brian tocando e embalando as cenas. “Ter feito o clipe com o Filipe Nevares foi muito tranquilo e orgânico. Como trabalhamos juntos por dois anos na estrada (ele foi nosso fotógrafo), as ideias se encaixaram muito rápido. Queríamos um clipe visualmente bonito e que mostrasse esse nosso lado de músicos, exatamente como fazemos ao vivo com guitarra, violão e voz. O resultado ficou exatamente como imaginamos”, comentam os artistas.

Vale ressaltar que, em breve, os fãs podem esperar mais novidades e lançamentos do Selva. “Temos muita música pra sair, muitas parcerias legais! Os fãs podem esperar a gente cantando muito mais, featurings inesperados e muita, muita música”, finalizam.

Ouça ‘Amanhecer’ no Spotify:

open.spotify.com/album/1Ndwu7WyL1l3ysyXGBtQym

Assista o clipe de ‘Amanhecer’:

www.youtube.com/watch?v=IXtgJkpNTSU

Sobre o Selva:

Envolver diversas influências sonoras, transmitindo energia e conectando o público a momentos que ficam na memória. É deste princípio que parte o duo Selva. Formado por Pe Lu e Brian Cohen, a notoriedade do duo de produtores e DJs deve-se principalmente a sua bagagem musical. Mais do que DJs, já eram músicos e compositores habilidosos muito antes de se apaixonarem pelo cenário da música eletrônica há cerca de três anos. De lá para cá, tal como em um ecossistema selvagem cheio de estímulos, sons e cores, interligaram suas ideias e habilidades no estúdio para entregarem ao público um projeto que faça a diferença.

A performance do Selva é algo maior e muito além de um DJ set. O duo propõe-se em explorar todo o ambiente com guitarra, bateria, equipamentos de discotecagem e outros elementos. Ver a apresentação do Selva, é presenciar um show completo, com grandes momentos e explosões musicais, presença de palco marcante e energia ressonante que caem direto no gosto do público.

No estúdio, a house music com influências pop é o que governa o estilo musical do duo, que prefere sons vocalizados, melódicos e com drops sempre dinâmicos e vivazes. Não à toa sua relevância aumenta em passos rápidos, atingindo a marca de mais de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify, shows de Norte a Sul e parcerias relevantes.

Acompanhe o Selva nas redes sociais:

Instagram:

www.instagram.com/selva

Facebook:

www.facebook.com/musicselva