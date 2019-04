Selo Arcada abre Semana Sesc de Leitura e Literatura

Publicado por: Rosano Almeida

Na terça-feira (23.04) o Arcada, selo literário criado por autores de Mato Grosso, lança mão do primeiro pacote de publicações, na abertura do Semana Sesc de Leitura e Literatura – 2019.

A partir das 19h, os escritores Danilo Focesatto, Júlio Custódio, Lorenzo Falcão e Rodrigo Meloni lançaram seus livros, respectivamente, “Lá, um livro nunca parou de bater” (contos); “Você derrubou coisas pelo caminho” (poesia); “Distribuidora Falcão – Varejo no atacado e Varejo” (poesia); e “Coitada contra” direito “(conto).

Para o lançamento de terça-feira, o Arcada, em parceria com o Sesc Arsenal, traz uma carta na manga. A participação do criador, compositor e vocalista da banda Vanguart, Helio Flanders. Ele vai ver o seu espetáculo mundial de música “Helio Flanders & as folhas de relva”, onde suas canções de poemas de Walt Whitman (1819-1892), poeta estadunidense, foram consideradas por muitos como o “pai do verso livre”.

Os livros foram completos de forma coletiva em todas as fases de uma publicação, desde uma coletânea de cada um dos originais e de uma aplicação de mudanças, escolha do papel, da capa e ilustrações, núcleos etc, conferindo o “pacote” de um visual identitário. Esse processo de produção também foi uma estratégia de divulgação, com ênfase nas redes sociais, que implicou a geração de peças gráficas e audiovisuais.

Tais características são a Arcada ( leiaarcada.com ) como um selo autônomo, mas, como autores / criadores do artigo também definem uma iniciativa como um conceito para autopublicações. O selo, aliás, está aberto a publicação de outros autores que desejam “engrossar o caldo” e marcar presença em publicações futuras do Arcada.

Essa edição “independente” permite que os livros cheguem ao público com preços bastante gordos. Os filmes são vendidos a 20 e 15 reais. Interessados ​​em adquirir o “pacote” antes de pagar 65 reais.

Resta a lista de livros de Foco, Júlio, Lorenzo e Meloni, que transita entre um e o outro, além de um momento de intensa efervescência cultural em Cuiabá e Mato Grosso, especialmente na arte das letras. E que as suas características de estilo e narrativas estão ao lado de um recurso interessante da literatura internacional contemporânea em Mato Grosso.

Serviço

O que: Lançamento dos livros do selo Arcada

Quando: 23 de abril, 19 horas.

Onde: Sesc Arsenal, Rua 13 de Junho, S / N – Centro Sul, Cuiabá.

Mais informações pelo site www.leiaarcada.com , ou pelo telefone (65) 99215-7672.