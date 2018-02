Segundo o QS Ranking: Rankings elegem as 5 melhores universidades do mundo em 2018

Eleger as melhores universidades do mundo é uma tarefa complicada. Antes de tudo, é necessário escolher quais fatores serão analisados, qual o peso de cada critério e de que forma atribuir notas de forma justa. É isso que fazem os rankings universitários: usar uma mesma régua para medir as diversas instituições de ensino superior.

Assim, todos os anos, tais publicações lançam a classificação geral e específica de universidades ao redor do mundo. Há listagens para programas de MBA, por exemplo, ou mesmo filtragens por área, como as Ciências Sociais. São diversas listas que podem ser úteis na hora de escolher uma universidade de destino para intercâmbio, graduação ou pós-graduação.

Conheça as melhores universidades do mundo, de acordo com três rankings respeitados internacionalmente e entenda o método usado por cada um deles.

As melhores universidades do mundo, segundo o QS Ranking

Publicado pela Quacquarelli Symonds, do Reino Unido, esse ranking leva em conta seis fatores para estabelecer as instituições de destaque. São eles: reputação acadêmica, reputação junto aos empregadores, proporção entre o número de alunos e professores, citações por docente, proporção de professores estrangeiros e de alunos do exterior. Na edição de 2018, estas foram as melhores universidades do mundo para o QS Ranking:

MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) Universidade Stanford Universidade Harvard Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia) Universidade de Cambridge

Não é surpresa que a classificação coloque, na liderança, instituições de prestígio como MIT e Stanford. São universidades que gozam de boa reputação entre empregadores, por exemplo, no ramo da tecnologia.

Por sua vez, Stanford localiza-se na região de Palo Alto, no coração do Vale do Silício, e tem uma ligação de longa data com as empresas da região. Mais do que isso, acaba por atrair mentes criativas e por impulsionar a criação de dezenas de startups de tecnologia a cada ano.

O MIT não fica longe. A escola tem uma forte cultura empresarial e as receitas agregadas das empresas fundadas por ex-alunos do MIT seriam, juntas, classificadas como a décima primeira maior economia do mundo.

Outra instituição que aparece entre as cinco melhores do QS Ranking, o Caltech também é conhecido por pesquisas de ponta que produz. E também por seus laboratórios, como o Laboratório de Propulsão de Foguetes da NASA, agência espacial americana. Ele nasceu no Caltech e ainda hoje é tocado por professores e alunos da universidade.

